Футбол

Рикельме: «Хочу, чтобы „Ривер“ и „Бока“ сыграли в Аргентине»
Soccer.ru
15:14

Бывший игрок сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме выразил недовольство тем фактом, что ответный финальный матч Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» перенесли в Мадрид. Я хочу, чтобы игра состоялась в Аргентине.
Soccer.ru15:14

Подробнее о событии

Рикельме высказался о переносе ответного матча финала Кубка Либертадорес в Мадрид

RT на русском15:39

Рикельме: матч «Ривер» — «Бока» будет самой дорогой товарищеской игрой в истории

Чемпионат14:55

Хуан Роман Рикельме: «Финал между „Ривер Плейтом“ и „Бокой Хуниорс“ стал самым дорогим товарищеским матчем в истории»

Sportbox.RU14:38

Хуан Роман Рикельме: «Финал между „Ривер Плейтом“ и „Бокой Хуниорс“ стал самым дорогим товарищеским матчем в истории»

Матч ТВ14:38

Месси и Роналду посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Газета.Ru11:03

Хуан Роман Рикельме: «Финал „Ривер“- „Бока“ - самый дорогой товарищеский матч в истории»

Спорт-Экспресс13:22

«Самый дорогой товарищеский матч в истории». Рикельме высмеял перенос финала Кубка Либертадорес

Sport24.ru14:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 19:42, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ

Обновлено в 18:17
Футбол

«Лилль» на выезде обыграл «Монпелье»

"Монпелье" на своем поле проиграл "Лиллю" в матче 16-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 6-й минуте встречи забил Николя Пепе.
Обновлено в 17:33
Футбол

«Сампдория» обыграла СПАЛ в Кубке Италии

«Сампдория» на своем льду провела матч с клубом СПАЛ в рамках 4-го раунда Кубка Италии.
Обновлено в 17:28
Футбол

Черышев вышел на поле впервые с 20 октября

Обновлено в 19:06
Футбол

Модрич хочет завершить карьеру в «Реале»

Обновлено в 18:36
Футбол

Минспорта признало Черчесова лучшим тренером 2018 года

Специалист опередил в борьбе за приз главного тренера сборной России по лыжным гонкам Елену Вяльбе и тренера лучшей прыгуньи в высоту России Марии Ласицкене Геннадия Габриляна.
Обновлено в 16:22
Футбол

Роман Еременко может перейти в «Краснодар»

Обновлено в 18:15
Футбол

Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
Обновлено в 16:09
Футбол

В российском футболе будет внедрена система повторов VAR

Ранее систему успешно использовали на всех матчах чемпионата мира, проходившего в России.
Обновлено в 16:43
Футбол

Кокорина и Мамаева могут выпустить из тюрьмы

Обновлено в 18:33
Футбол

Мирзов: «Арсенал» показал, что может играть с первой командой России

Обновлено в 17:46
Футбол

Стасевич признан игроком года в Беларуси

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич признан игроком года в Высшей лиге Беларуси. Об этом сообщает "твиттер" федерации футбола страны.
Обновлено в 18:16
Футбол

«Реал» в матче «Рома» – «Интер» просматривал Маноласа и Икарди

Скауты мадридского «Реала» посетили матч 14 тура Серии А между «Ромой» и «Интером» (2:2). Они просматривали по одному футболисту из каждой команды.
Обновлено в 15:31
Футбол

Сарри: «Переговоры между „Челси“ и агентом Азара идут каждую неделю»

Знаю, что переговоры между «Челси» и агентом Азара идут каждую неделю.
Обновлено в 19:39
Футбол

Рафинья перенёс операцию и пропустит около шести месяцев

Обновлено в 12:39
ещё по теме
Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное