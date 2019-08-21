Футбол
Рикарду Са Пинту: «Шюррле, Бакаев, Понсе — очень хорошие игроки»Спорт-Экспресс 07:30
В первой фазе атак команда действует просто: вратарь обычно пытается пнуть мяч далеко. Надо быть осторожными со «Спартаком», организованными, агрессивно играть в защите и не давать пространства футболистам впереди. Шюррле, Бакаев и Понсе — очень хорошие игроки.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
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Митинг в честь Дня российского флага пройдет на проспекте Сахарова в ближайшую субботу.
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Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Одним из погибших при крушении вертолета в Греции оказался основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
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Обновлено в 10:12
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Телецентр «Останкино» подал в суд на компанию Алексея Пиманова
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