Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Спартака», передает из Браги спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Рикарду Са Пинту: «„Брага“ и „Спартак“ достойны играть в групповом турнире»

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