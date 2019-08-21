Футбол
Рикарду Са Пинту: «„Брага“ и „Спартак“ достойны играть в групповом турнире»Спорт-Экспресс 07:41
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Спартака», передает из Браги спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
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Синтезирована новая форма углерода
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Обновлено 19 августа в 04:00
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Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
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Футбол
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Политика
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Политика
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Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
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Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
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Происшествия
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Обновлено в 12:45
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Технологи из Королева запустили в калужское небо ракету на топливе «карамелька»
Участники чемпионата по ракетостроению готовятся запустить самый большой экземпляр.
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Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США
Испытание в США наземной версии ракеты "Томагавк", которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше, создает новый угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа.
Обновлено в 12:18
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
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Наука
Бросившие курить снижают риск болезней сердца на 40% за 5 лет
Масштабное по объёмам исследование показало, что отказ от курения снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40% всего за 5 лет.
Обновлено в 06:15
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Меркель вновь сидя прослушала национальный гимн перед переговорами
Немецкий канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны перед началом переговоров в Берлине.
Обновлено в 12:38
Политика
Россия и Германия призвали Киев к реализации минских соглашений
Россия и Германия рассчитывают, что новое правительство президента Украины Владимира Зеленского заявит о приверженности реализации минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
Обновлено в 10:25
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32