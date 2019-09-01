РПЛ

Sports.ruSports.ruРигони завтра прилетит в Италию на медосмотр в «Сампдории»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в понедельник прибудет в Италию для трансфера в «Сампдорию». 26-летний аргентинец завтра пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом. Ранее сообщалось, что «Сампдория» арендует Ригони за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Sky Sport: На понедельник назначены медицинские тесты Эмилиано Ригони в «Сампдории»

Bobsoccer07:40

СМИ: Ригони в понедельник пройдет медосмотр в «Сампдории»

Матч ТВ08:42

Ригони завтра прилетит в Италию на медосмотр в «Сампдории»

Sports.ru08:19

В понедельник Ригони пройдет медобследование и подпишет контракт в «Сампдории»

Спорт уик-энд08:03

«Сампдория» арендует Ригони у «Зенита» с обязательством выкупа. Завтра футболист пройдет медосмотр

Sport24.ru08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:05, Вашингтон
Общество

Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории

РИА Новости 08:32
Армия и оружие

Коалиция во главе с США нанесла удар по террористам в Идлибе

Российская газета 04:11
Происшествия

В Брянске умер избитый полицейским подросток

В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Футбол

«Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»

«Ростов» опубликовал видео, на котором показано, что осталось за кадром победного матча команды в 8-м туре чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). В ролике, размещенном на YouTube-канале ростовского клуба, показаны самые эмоциональные моменты встречи, а также послематчевые кадры из раздевалки.
Матч ТВ 05:57
Армия и оружие

«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей

НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Происшествия

Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере

13-й этап чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2".
Газета.Ru 06:36
Политика

Польша выставит Германии счет за Вторую мировую

Телеканал 360° 08:18
Политика

Коломойский «поболтал про жизнь» с Порошенко после победы Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что после выборов президента и победы Владимира Зеленского один раз встречался с экс-главой государства Петром Порошенко.
Московский Комсомолец 30 августа в 07:47
Футбол

Защитник «Бенфики» Лысцов проходит медосмотр в «Крыльях Советов»

За основную команду португальского клуба Лысцов не провел ни одного матча.
Sportbox.RU 08:04
Политика

Экс-депутат Рады рассказал о «большой сделке» Путина и Зеленского

Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.
Pravda.Ru 06:04
Театры

Вологодский областной Театр кукол откроет сезон с новой сценой

Невские Новости 04:33
Футбол

«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо»

Полузащитник Оскар Хильемарк стал игроком московского «Динамо».
Sportbox.RU 07:23
Экономика

Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России

Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес

Горячая парочка: Элджей устроил Насте Ивлеевой фотосессию у бассейна

28-летняя популярная телеведущая Настя Ивлеева, известная своим чувством юмора, опубликовала несколько забавных фото и видеоролик, в котором показала, как отдыхает в компании бойфренда.
WMJ.ru 08:23
Общество

Минтруд уточнил число работающих пенсионеров

Вести.Ru 05:10
Футбол

Гогуа выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Арсеналом»

ЦСКА и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России.
Матч ТВ 08:50
Происшествия

Момент ликвидации стрелка из американской Одессы попал на видео

РБК 06:00
Политика

Асад посадил брата под домашний арест за посты его сына в соцсетях

Президент Сирии Башар Асад посадил двоюродного брата Рами Маклуфа под домашний арест из-за хвастовства его сына в соцсетях, сообщает The Sun.
РЕН ТВ вчера в 16:23
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика

Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне

Московский Комсомолец вчера в 09:35
Происшествия

Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами

Коммерсантъ 06:21
Политика

Путин 2 сентября посетит Иркутскую область

RT на русском 08:19
Футбол

Боатенг пропустил фотосессию «Баварии», он ведет переговоры с «Юве»

Сообщается, что это связано с переговорами игрока с «Ювентусом», который ищет замену защитнику Джорджо Кьеллини, порвавшему крестообразные связки.
Sports.ru 08:37
Кино

Стала известна дата выхода фильма «Чернобыль. Зона отчуждения»

После выхода в эфир финальной серии «Зоны отчуждения» поклонники проекта стали ждать продолжения.
Вокруг ТВ 06:35
Политика

«Желтые жилеты» провели манифестацию у женевской штаб-квартиры ООН

Около тысячи представителей французского движения "желтых жилетов" провели в субботу манифестацию у штаб-квартиры ООН в Женеве в знак протеста против жестких действий со стороны полиции, с которыми они столкнулись во Франции.
ТАСС вчера в 14:55
Политика

Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
Life.ru 06:39
Футбол

«Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию

Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн заявил, что красно-белые больше не собираются делать никаких приобретений в нынешнее трансферное окно.
Вести.Ru 07:50
Происшествия

В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами

В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Единоборства

Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри

Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эмилиано Ригони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное