РПЛ
Sports.ruРигони завтра прилетит в Италию на медосмотр в «Сампдории»
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в понедельник прибудет в Италию для трансфера в «Сампдорию». 26-летний аргентинец завтра пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом. Ранее сообщалось, что «Сампдория» арендует Ригони за 1 млн евро с обязательством выкупа за 9 млн.
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РИА Новости 08:32
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Коалиция во главе с США нанесла удар по террористам в Идлибе
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В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
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Футбол
«Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»
«Ростов» опубликовал видео, на котором показано, что осталось за кадром победного матча команды в 8-м туре чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). В ролике, размещенном на YouTube-канале ростовского клуба, показаны самые эмоциональные моменты встречи, а также послематчевые кадры из раздевалки.
Матч ТВ 05:57
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере
13-й этап чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2".
Газета.Ru 06:36
Политика
Польша выставит Германии счет за Вторую мировую
Телеканал 360° 08:18
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Коломойский «поболтал про жизнь» с Порошенко после победы Зеленского
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что после выборов президента и победы Владимира Зеленского один раз встречался с экс-главой государства Петром Порошенко.
Московский Комсомолец 30 августа в 07:47
Футбол
Защитник «Бенфики» Лысцов проходит медосмотр в «Крыльях Советов»
За основную команду португальского клуба Лысцов не провел ни одного матча.
Sportbox.RU 08:04
Политика
Экс-депутат Рады рассказал о «большой сделке» Путина и Зеленского
Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.
Pravda.Ru 06:04
Театры
Вологодский областной Театр кукол откроет сезон с новой сценой
Невские Новости 04:33
Футбол
«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо»
Полузащитник Оскар Хильемарк стал игроком московского «Динамо».
Sportbox.RU 07:23
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес
Горячая парочка: Элджей устроил Насте Ивлеевой фотосессию у бассейна
28-летняя популярная телеведущая Настя Ивлеева, известная своим чувством юмора, опубликовала несколько забавных фото и видеоролик, в котором показала, как отдыхает в компании бойфренда.
WMJ.ru 08:23
Общество
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров
Вести.Ru 05:10
Футбол
Гогуа выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Арсеналом»
ЦСКА и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России.
Матч ТВ 08:50
Политика
Асад посадил брата под домашний арест за посты его сына в соцсетях
Президент Сирии Башар Асад посадил двоюродного брата Рами Маклуфа под домашний арест из-за хвастовства его сына в соцсетях, сообщает The Sun.
РЕН ТВ вчера в 16:23
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
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Российская газета вчера в 11:29
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
Московский Комсомолец вчера в 09:35
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Политика
Путин 2 сентября посетит Иркутскую область
RT на русском 08:19
Футбол
Боатенг пропустил фотосессию «Баварии», он ведет переговоры с «Юве»
Сообщается, что это связано с переговорами игрока с «Ювентусом», который ищет замену защитнику Джорджо Кьеллини, порвавшему крестообразные связки.
Sports.ru 08:37
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Стала известна дата выхода фильма «Чернобыль. Зона отчуждения»
После выхода в эфир финальной серии «Зоны отчуждения» поклонники проекта стали ждать продолжения.
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Политика
«Желтые жилеты» провели манифестацию у женевской штаб-квартиры ООН
Около тысячи представителей французского движения "желтых жилетов" провели в субботу манифестацию у штаб-квартиры ООН в Женеве в знак протеста против жестких действий со стороны полиции, с которыми они столкнулись во Франции.
ТАСС вчера в 14:55
Политика
Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
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Футбол
«Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн заявил, что красно-белые больше не собираются делать никаких приобретений в нынешнее трансферное окно.
Вести.Ru 07:50
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29