Футбол

MetaratingsMetaratingsРигони пройдёт медосмотр для «Сампдории»

Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории». 26-летний футболист уже завтра пройдёт медосмотр и подпишет контракт. Об этом сообщает Sky Sport Italia со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.
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