Футбол
MetaratingsРигони пройдёт медосмотр для «Сампдории»
Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории». 26-летний футболист уже завтра пройдёт медосмотр и подпишет контракт. Об этом сообщает Sky Sport Italia со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.
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Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:2
Газета.Ru 11:26
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:00
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Защитник «Авангарда» Чудинов забил гол с центра площадки
Защитник «Авангарда» Максим Чудинов в матче-открытия КХЛ-2019/20 против ЦСКА забил со своей половины площадки.
Спорт-Экспресс 09:38
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Происшествия
Более 20 человек пострадали при обрушении сцены в Германии
Аргументы и Факты вчера в 21:38
Происшествия
Турецкие чиновники объяснили изъятие органов россиянки
В МИД России отреагировали на изъятие органов у погибшей в Турции россиянки Утверждается, что все необходимые медицинские процедуры турецкие врачи провели вовремя, но спасти туристку не удалось.
Рамблер 10:54
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Музыка
На стадионе в Санкт-Петербурге пройдет акция «День гимна»
1 сентября перед матчем между «Спартаком» и «Зенитом» на «Газпром Арене» пройдет общенациональная акция, посвященная юбилею гимна России.
Матч ТВ 30 августа в 05:39
Происшествия
Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии
Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына.
Известия 07:48
Происшествия
Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области
Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Футбол
«Милан» может перехватить Ребича у «Интера»
Анте Ребич в текущем сезоне провел шесть матчей за «Айнтрахт» и забил три мяча при одной голевой передаче.
Спорт-Экспресс 11:35
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки с размахом отметила пятый день рождения
Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.
News.ru 06:52
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до семи человек
Число жертв стрельбы в американском городе Одесса в штате Техас возросло до семи человек, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 10:59
Политика
США и Китай повысили ставки в торговой войне
США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны.
Lenta.ru 07:36
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Польшу
Life.ru 29 августа в 18:14
Политика
Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Снова шокировала. Ирина Шейк вышла на прогулку в парке без юбки
Свой дерзкий образ Шейк прокомментировала так: мол это такой стиль для уикенда.
ГТРК Южный Урал вчера в 08:17
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Политика
На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина
Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.
Эхо Москвы 10:30
Шоу-бизнес
Наргиз извинилась перед Валерией
Певица Наргиз Закирова в соцсетях извинилась перед коллегой Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку» в интервью, где перечислила ее в числе «телочек в туфлях».
Взгляд.ру 04:57
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек
28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года.
Известия 10:04
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51