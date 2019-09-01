Футбол
MetaratingsРигони пройдёт медосмотр для «Сампдории»
Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории». 26-летний футболист уже завтра пройдёт медосмотр и подпишет контракт. Об этом сообщает Sky Sport Italia со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Lenta.ru 14:29
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Футбол
ЦСКА победил «Арсенал» в РПЛ благодаря голу дебютанта Гогуа
Российская газета 11:59
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в чемпионате России
«Зенит» на выезде обыграл «Спартак» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 14:08
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Культура
На Венецианском кинофестивале показали две серии нового сезона сериала о Папе Римском
Премьера двух серий одного из самых ожидаемых сериалов - The New Pope итальянца Паоло Соррентино, который стал продолжением нашумевшего The Young Pope (2016), состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале.
ТАСС 13:03
Политика
Вице-президент США Пенс провёл встречу с Зеленским в Варшаве
Ранее пресс-служба Белого дома США сообщила, что вице-президент США Майк Пенс, прибывший в Польшу для участия в памятной церемонии по случаю начала Второй мировой войны, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM 11:48
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек
28 августа газета «Коммерсант» писала со ссылкой на родителей учеников, что в некоторых школах Москвы отменили торжественные линейки в честь начала учебного года.
Известия 10:04
Происшествия
Следовавший по маршруту Ереван - Москва Boeing 737 совершил экстренную посадку в Тбилиси
Самолет Boeing 737 авиакомпании "Армения", следовавший по маршруту Ереван - Москва, из-за проблем, возникших с электрическими приборами, совершил экстренную посадку в аэропорту Тбилиси.
ТАСС 14:34
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Космос
NASA испытало систему переднего обзора для тихого сверхзвукового самолета X-59
Сам сверхзвуковой тихий пассажирский самолет X-59 спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность летать на скорости 1,5 тысячи км / час над населенной частью суши и не мешать ее жителям громкими звуками и шумами.
Дни24 вчера в 06:22
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Авто
Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре
Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.
Автоновости дня 02:28
Культура
В Петербурге репетируют рекордную акцию «Гимн России»
На стадионе «Газпром Арена» в Петербурге 30 августа в 12:30 началась пресс-репетиция всероссийской акции «День гимна», которая посвящена 75-летию мелодии современного гимна Российской Федерации.
REGNUM 30 августа в 05:38
Гаджеты
Цифра дня: Сколько денег потеряет Apple, чтобы сохранить цены на устройства на фоне торговой войны
Новые таможенные тарифы коснулись 19 товаров Apple. Но эксперты считают, что компания не станет повышать их стоимость для потребителя.
Ferra 07:41
Политика
Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском 10:24
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Кино
Джуд Лоу рассказал о съемках «Нового папы»
Британский актер Джуд Лоу рассказал о съемках сериала «Новый папа».
Культуромания 11:39
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Коммерсантъ 09:10
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Армия и оружие
В Южной Осетии заявили о наращивании Грузией войск на границе
Ранее отношения между Грузией и Южной Осетией обострились из-за того, что грузинская сторона установила свой блокпост вблизи осетинского села Уиста.
Газета.Ru 14:09
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку» в матче Примеры
«Валенсия» одержала победу над «Мальоркой» в матче третьего тура испанской Примеры.
RT на русском 13:25