Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, на правах аренды выступающий за «Аталанту», может продолжить карьеру в МЛС. По информации Corriere di Bergamo, «Аталанта» не заинтересована в услугах 25-летнего аргентинца и ищет способ досрочно завершить аренду игрока, которая рассчитана до лета 2019 года.

Ригони может продолжить карьеру в МЛС

Футбол Футбол Марадона госпитализирован с желудочным кровотечением

Футбол Футбол «Тоттенхэм» разгромил «Транмир Роверс» в Кубке Англии «Тоттенхэм» в гостях провел матч с клубом «Транмир Роверс» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Футбол Футбол В период выступления за «Реал» Бэйл получил 22 травмы Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не смог продолжить встречу 17-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:2). Валлиец получил повреждение на 39-й минуте, и в перерыве был заменен на Иско.

Футбол Футбол «Рубин» на первом сборе сыграет с «Вииторулом» и «Дьошдьором» «Рубин» назвал соперников по контрольным матчам на первом сборе. Сбор продлится с 4 по 17 января. В Турции казанцы проведут две игры.

Футбол Футбол «Барселона» договорилась о подписании контракта с защитником «Тулузы» Защитник французской «Тулузы» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в испанской «Барселоне», сообщает Sport.es.

Футбол Футбол Экс-защитник «Реала» Пепе может перейти в «Порту» Пепе уже выступал за «Порту» в период с 2004 по 2007 год.

Футбол Футбол Ди Марцио: «Ривер Плейт» сделал предложение «Зениту» по Ригони Руководство «Ривер Плейт» сделало «Зениту» предложение по трансферу 25 летнего вингера Эмилиано Ригони, выступающего на правах аренды за «Аталанту», сообщили на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, умолчав о сумме предложения.В «Аталанте» хотят прервать рассчитанную до конца сезона аренду.

Футбол Футбол «Милан» объявил о переходе Пакеты

Футбол Футбол Московский «Спартак» подписал двух игроков «Чертаново» Воспитанники футбольной школы "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков стали игроками московского "Спартака", сообщается на странице футбольной школы "Чертаново" "ВКонтакте".

Футбол Футбол «Нант» одержал уверенную победу над «Шатору» в матче Кубка Франции 4 января между коллективами «Нант» и «Шатору» на стадионе «Ля Божуар» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Франции сезона 2018/19.

Футбол Футбол Главный тренер «Бенфики» Витория отправлен в отставку «Бенфика» на своём официальном сайте объявила об отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.

Футбол Футбол Отец Фалькао скончался во время игры в теннис