Футбол
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, на правах аренды выступающий за «Аталанту», может продолжить карьеру в МЛС. По информации Corriere di Bergamo, «Аталанта» не заинтересована в услугах 25-летнего аргентинца и ищет способ досрочно завершить аренду игрока, которая рассчитана до лета 2019 года.
Sport24.ru08:41
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Футбол
«Борнмут» арендует Клайна у «Ливерпуля»
Обновлено в 08:16
Футбол
«Милан» объявил о переходе Пакеты
Обновлено в 13:15
Футбол
Журналист: «„Барселона“ согласовала условия личного контракта с Рабьо»
Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Барселоне" удалось договориться с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо по условиям личного контракта.
Обновлено в 12:35
Футбол
Стали известны соперники «Рубина» на первом сборе
"Рубин" проведет два контрольных матча на первом сборе, который пройдет в Турции с 4 по 17 января, информирует официальный Твиттер казанского клуба.
Обновлено в 10:45
Футбол
Названы сроки восстановления Бэйла
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл получил травму в матче 17-го тура примеры против «Вильярреала» (2:2). Медобследование выявило у 29-летнего футболиста повреждение камбаловидной мышцы левой ноги первой степени.
Обновлено в 12:32
Футбол
Пеп Гвардиола одержал 100-ю победу с «Манчестер Сити»
Обновлено в 12:48
Футбол
«Ростов» арендовал у «Зенита» Ивана Новосельцева
Обновлено в 10:11
Футбол
Защитник «Алавеса» заинтересовал «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»
По данным Sport.es, в их числе оказались московские "Спартак" и "Локомотив", а также "Краснодар".
Обновлено в 06:28
Футбол
Отец Фалькао умер во время игры в теннис
Обновлено в 09:51
Футбол
Балотелли может перейти из «Ниццы» в «Марсель»
Форвард футбольного французского клуба «Ницца» Марио Балотелли может в ближайшем будущем перейти в другую команду французской футбольной Лиги 1, сообщает 4 января сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 02:54
Футбол
Карпова перешла из «Валенсии» в «Севилью»
Российская футболистка Надежда Карпова перешла в испанскую «Севилью».
Обновлено в 06:24
Футбол
Салах, Азар и Кейн претендуют на приз лучшего игрока декабря в АПЛ
Почеттино, Клопп и Сарри претендуют на звание лучшего тренера декабря в АПЛ Your @ EASPORTSFIFA Player of the Month for December contenders VOTE https: / / t.co / yUl4oMLIlC pic.twitter.com / dZdbygKtrl — Premier League (@ premierleague) 4 января 2019 г.
Обновлено в 08:55
Футбол
«Реал» в понедельник представит Браима Диаса на «Сантьяго Бернабеу»
Ожидается, что уже в понедельник королевский клуб представит новичка на «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено в 12:32
Футбол
ЦСКА опубликовал «секретное» видео с Леонидом Слуцким
В первом опубликованном видео в роли повара появился бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.
Обновлено в 09:02
Футбол
Месси на тренировке красиво забил в касание после паса вратаря
После передачи голкипера 31-летний нападающий в касание эффектно отправил мяч в ворота. В 2018 году Месси забил 51 гол в 54-х матчах.
Обновлено в 09:49