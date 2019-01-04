Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, на правах аренды выступающий за «Аталанту», может продолжить карьеру в МЛС. По информации Corriere di Bergamo, «Аталанта» не заинтересована в услугах 25-летнего аргентинца и ищет способ досрочно завершить аренду игрока, которая рассчитана до лета 2019 года.

Ригони может продолжить карьеру в МЛС

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