Футбол

Ригони может продолжить карьеру в МЛС
Sport24.ru
08:41

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, на правах аренды выступающий за «Аталанту», может продолжить карьеру в МЛС. По информации Corriere di Bergamo, «Аталанта» не заинтересована в услугах 25-летнего аргентинца и ищет способ досрочно завершить аренду игрока, которая рассчитана до лета 2019 года.
Sport24.ru08:41

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Полузащитник «Зенита» Ригони может перейти в клуб из MLS

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СМИ: Полузащитник «Зенита» может продолжить карьеру в MLS

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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