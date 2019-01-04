Ригони может продолжить карьеру в Бразилии или в МЛС, где интерес к нему проявляет чемпион лиги «Атланта Юнайтед», информирует CalcioAtalanta.it со ссылкой на Corriere di Bergamo. Сообщалось также, что «Ривер Плейт» хочет арендовать аргентинца.

Ригони может перейти в «Атланту Юнайтед» из МЛС

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