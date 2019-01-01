Футбол

Ригони и Краневиттер могут перейти в «Ривер Плейт»
Sports.ru
03:27

«Ривер Плейт» интересуется двумя футболистами «Зенита» – Эмилиано Ригони и Матиасом Краневиттером. В лице Ригони тренер «Ривера» Марсело Гальярдо видит замену Гонсало Мартинесу, который, вероятно, покинет команду. Краневиттер – серьезная кандидатура для укрепления центра поля.
Sports.ru03:27

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Два игрока «Зенита» могут перейти в «Ривер Плейт»

Советский спорт04:24

Ригони, Дриусси и Краневиттер – в сфере интересов «Ривер Плейта»

Бомбардир.ру04:41

«Ривер Плейт» претендует на двух футболистов «Зенита»

Sport24.ru05:04

«Ривер Плейту» нужен еще и Дриусси

Спорт уик-энд04:48

СМИ сообщили об уходе двух игроков «Зенита» в «Ривер Плейт»

DP.RU04:46

«Ривер Плейт» интересуется Ригони и Краневиттером

Чемпионат04:12

Ригони и Краневиттер могут перейти в «Ривер Плейт»

Sports.ru03:27
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Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького

Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

МЧС прекратило работы в Магнитогорске из-за угрозы обрушения здания

Спасатели прекратят работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске из-за угрозы обрушения здания.
Обновлено в 02:16
Политика

Шоумен Зеленский объявил о решении бороться за пост президента Украины

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось

Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов после взрыва газа и последующего обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В Челябинской области объявили траур по погибшим в Магнитогорске

В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Хоккей

Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Обновлено вчера в 22:30
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка

Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
Обновлено в 03:11
Экономика

Ставка НДС выросла до 20 процентов

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 00:27
Политика

Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире

Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел Павлу Климкину.
Обновлено в 02:31
Экономика

В России заработало новое пенсионное законодательство

Например, человек, который должен по новому пенсионному возрасту выйти на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это на полгода раньше - в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении

Обновлено вчера в 22:19
Хоккей

Костин об эпизоде с Комтуа: «Может быть, он лучший друг Неймара»

Может быть, лучший друг Неймара, точно не знаю, – сказал Костин в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 03:55
Кино

Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Хоккей

Брагин рассказал о симуляциях канадской сборной в матче с Россией

Обновлено в 00:21
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Хоккей

Определены все пары четвертьфинала МЧМ-2019 по хоккею

Все пары четвертьфинала молодежного Кубка мира по хоккею 2019 года, проходящему в Канаде, определены, сообщает 1 января Советский спорт.
Обновлено в 04:22
Культура

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева

Как стало известно РЕН ТВ, в Новой Москве обнаружено тело Амириза Бикбаева — отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро

В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество»

Свыше 8 млн человек посетили площадки московского фестиваля «Путешествие в Рождество».
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

NYT: Трамп продлил до четырех месяцев срок вывода войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем

Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области.
Обновлено в 01:26
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом

Сегодня в 9 часов утра по местному времени (3 утра по Москве) северокорейские СМИ передали запись новогоднего послания к нации лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика

МРОТ увеличился до 11280 рублей с 1 января

Со вторника, 1 января, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 11280 рублей.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Семьям погибших в Магнитогорске выделят по 25 тысяч рублей на похороны

Губернатор распорядился системно организовать работу по захоронению Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске дополнительно получат по 25 тысяч рублей на организацию похорон, сообщили власти Челябинской области.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Эвакуированы все заблокированные на неисправном аттракционе во Франции

Все восемь человек, заблокированные на аттракционе во Франции, эвакуированы спасателями. Об этом 1 января сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Самолет из Сочи прервал полет из-за дебоша в бизнес-классе

Самолет продолжил полет в Москву.
Обновлено в 03:06
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Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Аталанта» и сборной Аргентины.
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