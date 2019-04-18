Футбол

Ригони: «Зенит» знает, как играть против «Краснодара»Sport24.ru 04:24

Краснодар — Зенит
20 апреля
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони пообщался со СМИ в преддверии гостевого матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром».
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