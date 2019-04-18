Ригони: «Зенит» знает, как играть против «Краснодара»Sport24.ru 04:24

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони пообщался со СМИ в преддверии гостевого матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром».

Ригони: «Зенит» знает, как играть против «Краснодара»

Спорт день за днем

Политика В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ГД поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".

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Происшествия СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.

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Общество Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.

Политика В Кремле рассказали о переговорах с советником Трампа Советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл встречалась в Москве с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Писатель Дмитрий Быков по-прежнему находится в тяжелом состоянии По данным источника в медицинских кругах Башкирии, состояние писателя и публициста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля остается стабильно тяжелым, передает ТАСС.

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Общество Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.

Авто Рассекречен компактный кроссовер Lincoln Corsair В преддверии автосалона в Нью-Йорке Lincoln в рамках специального мероприятия представил свой новый кроссовер Corsair, который станет самым маленьким SUV бренда и сменит модель MKC.

Происшествия В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.

Политика Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.

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Экономика Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.

Армия и оружие Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.

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Политика Россия расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров Россия расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.