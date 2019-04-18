Футбол
Ригони: «Зенит» знает, как играть против «Краснодара»Sport24.ru 04:24
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони пообщался со СМИ в преддверии гостевого матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Алексей СТРЕПЕТОВ: Если график Лобановского будет выдержан, то «Зенит» станет чемпионом
Спорт уик-эндвчера в 21:51
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика
Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны
Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Политика
В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел
Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ГД поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".
Обновлено в 04:12
Политика
Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях
Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 04:52
Авто
Китайская Geely везет в Россию новый кроссовер-купе
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители Geely Group, в мае начнутся продажи совершенно нового кроссовера с заводским индексом FY11.
Обновлено в 03:01
Происшествия
СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже
Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии в четверг
Российский президент Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 18 апреля.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15
Общество
Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам
Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
Обновлено в 02:30
Политика
В Кремле рассказали о переговорах с советником Трампа
Советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл встречалась в Москве с помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков по-прежнему находится в тяжелом состоянии
По данным источника в медицинских кругах Башкирии, состояние писателя и публициста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля остается стабильно тяжелым, передает ТАСС.
Обновлено в 05:07
Экономика
В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ
Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:23
Общество
Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей
Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Авто
Рассекречен компактный кроссовер Lincoln Corsair
В преддверии автосалона в Нью-Йорке Lincoln в рамках специального мероприятия представил свой новый кроссовер Corsair, который станет самым маленьким SUV бренда и сменит модель MKC.
Обновлено вчера в 03:18
Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в 16 лет
Британская актриса и модель Майя-Лесия Нэйлор скончалась на 17-м году жизни.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Политика
Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках
Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.
Обновлено в 05:02
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Футбол
Владимир Стогниенко возглавит проект Rambler Group c АПЛ
Владимир Стогниенко принял предложение Rambler Group возглавить видеоредакцию Okko.Sport, которая будет эксклюзивно показывать матчи английской Премьер-лиги в сезонах 2019/20 — 2021/22.
Обновлено в 00:55
Экономика
Новый экологический налог могут ввести в России
В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Политика
Медведев: В России проживают 19 млн бедных
«19 млн человек живут так, как жить не должны», — произнес Дмитрий Медведев, отметив, что причины у бедности разные.
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Экономика
Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира
Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Екатериной Климовой
Актер дал интервью о своей личной жизни. Екатерина Климова и Гела Месхи, кажется, одна из самых образцовых звездных пар.
Обновлено в 05:00
Политика
Россия расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров
Россия расширила запрет на ввоз некоторых украинских товаров, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:26
Политика
Песков признался, что ждет дебатов Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли Владимир Путин смотреть теледебаты между кандидатами в президенты Украины, но сам сделает это с интересом.
Обновлено в 05:02