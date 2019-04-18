Футбол
Ригони: «Зенит» знает, как играть против «Краснодара»Sport24.ru 04:24
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони пообщался со СМИ в преддверии гостевого матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром».
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Алексей СТРЕПЕТОВ: Если график Лобановского будет выдержан, то «Зенит» станет чемпионом
Спорт уик-эндвчера в 21:51
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Бизнес-центр "Аврора" загорелся в Челябинске, идет эвакуация, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-центре управления МЧС России по региону.
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КНДР потребовала заменить на переговорах с США госсекретаря Майка Помпео, сообщает агентство Рёнхап.
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Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
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В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море
Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря. В составе группы вымпелы США, Польши, Турции и Испании.
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Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:47
Футбол
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В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
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Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Евро 18 апреля опустился ниже 72 руб. В последний раз курс евро находился ниже этой отметки 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
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Медведев сообщил в Госдуме о 19 млн бедных россиян
В России сегодня зафиксировано почти 19 млн бедных, то есть живущих так, как жить не должны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.
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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:46
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Apple готовит 4,7-дюймовый смартфон на базе дизайна iPhone 8
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Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
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Президент России Владимир Путин заслушает доклад главы Минтранса Евгения Дитриха и губернатора Московской области Андрея Воробьева о решении транспортных вопросов в подмосковных Химках.
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Срыв обрезания Sukhoi Superjet 100 прояснили
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Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом
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Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
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Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране
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Обновлено в 07:54
Авто
Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей
Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
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Найдены новые свидетельства жизни на Марсе
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России
Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
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