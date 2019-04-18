Ригони: «Зенит» знает, как играть против «Краснодара»Sport24.ru 04:24

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони пообщался со СМИ в преддверии гостевого матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром».

Ригони: «Зенит» знает, как играть против «Краснодара»

Спорт день за днем

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