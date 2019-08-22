Футбол
«Рига» уступила «Копенгагену» в первом матче плей-офф квалификации ЛЕРИА Новости вчера в 16:13
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Стадион «Паркен»
Виктор Фишер
|18′
|41′
Владимир Камеш
Карло Хольсе
Майкл Сантос
|46′
Пьерос Сотериу
|62′
|68′
Рожер Жунио
Денисс Ракель
|68′
Фелипе Бризола
Олег Лайзанс
Расмус Фальк Йенсен
Мохаммед Дарамю
|79′
|84′
Владислав Федоров
Алексей Вишняков
Мохаммед Дарамю
|90′+3′
Копенгаген
Расстановка 4‑4‑2
13
Грютебуст
17
Бартолец
4
Папаяннопулос
25
Нельссон
3
Бенгтссон
18
Сантос
6
Стаге
10
Зека
11
Дарамю
9
Сотериу
7
Фишер
12
Озолс
9
Петерсонс
34
Черномордый
31
Стуглис
8
Ругин
17
Федоров
26
Панич
5
Лайзанс
11
Шарпар
6
Камеш
92
Ракель
Рига
Расстановка 4‑5‑1
Латвийский клуб "Рига" на выезде проиграл датскому "Копенгагену" в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Дании, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Копенгагена".
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