Футбол

«Рига» уступила «Копенгагену» в первом матче плей-офф квалификации ЛЕРИА Новости вчера в 16:13

Копенгаген — Рига
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Стадион «Паркен»
Виктор Фишер
18′
41′
Владимир Камеш
Карло Хольсе
Майкл Сантос
46′
Пьерос Сотериу
62′
68′
Рожер Жунио
Денисс Ракель
68′
Фелипе Бризола
Олег Лайзанс
Расмус Фальк Йенсен
Мохаммед Дарамю
79′
84′
Владислав Федоров
Алексей Вишняков
Мохаммед Дарамю
90′+3′
2 фото
Латвийский клуб "Рига" на выезде проиграл датскому "Копенгагену" в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Дании, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Копенгагена".
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