В первом матче третьего раунда отборочного турнира Лиги Европы "Рига" сыграла вничью с ХИКом (1:1). Главным арбитром был россиянин Кирилл Левников.

«Рига» и ХИК сыграли вничью в отборочном турнире Лиги Европы

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