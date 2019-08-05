Футбол

«Рига» и ХИК сыграли вничью в отборочном турнире Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 13:57

Рига — ХИК
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Даугава»
7′
Тим Вярюнен
Армандс Петерсонс
44′
Рожер Жунио
45′
48′
Вильям Парра
54′
Рику Риски
58′
Рафинья
Хенри Тойвомаки
Роман Дубелко
Камиль Билиньски
61′
66′
Эванс Менса
Петтери Форселл
Рожер Жунио
Алексей Вишняков
74′
Томислав Шарич
Вячеслав Шарпар
76′
Камиль Билиньски
81′
88′
Тим Вярюнен
Эрфан Зенели
2 фото
В первом матче третьего раунда отборочного турнира Лиги Европы "Рига" сыграла вничью с ХИКом (1:1). Главным арбитром был россиянин Кирилл Левников.
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