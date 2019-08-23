Футбол

Рибери выбрал игровой номер в «Фиорентине»Soccer.ru 16:43

36-летний француз заключил контракт с "фиалками" до лета 2021 года. Напомним, что он перешел в клуб на правах свободного агента.
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Рибери выбрал игровой номер в «Фиорентине»

Soccer.ru16:43

Рибери выбрал в «Фиорентине» тот же игровой номер, под которым выступал в «Баварии»

Sportbox.RU16:32

Рибери выбрал в «Фиорентине» тот же игровой номер, под которым выступал в «Баварии»

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Рибери определился с игровым номером в «Фиорентине»

Евро-футбол.ру17:10

Рибери взял 7-й номер в «Фиорентине»

Sports.ru15:45
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