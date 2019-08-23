Футбол
Рибери выбрал игровой номер в «Фиорентине»Soccer.ru 16:43
36-летний француз заключил контракт с "фиалками" до лета 2021 года. Напомним, что он перешел в клуб на правах свободного агента.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено вчера в 16:56
Кино
Киану Ривз снимется в роли Нео в четвертой части «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь снимутся в главных ролях в новом фильме режиссеров Вачовски «Матрица».
Обновлено вчера в 01:45
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Космос
NASA начало подготовку к миссии по исследованию одной из лун Юпитера
Обновлено вчера в 00:19
Наука
Назван главный признак скорого слабоумия
Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что высокое кровяное давление в среднем возрасте связано с ухудшением состояния мозга после выхода на пенсию.
Обновлено в 10:23
Авто
Toyota прекратит выпуск RAV4 в России
Российский офис Toyota объявил о решении свернуть сборку RAV4 текущего поколения на заводе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:46
Киберспорт
DICE отменила сореновательный режим «5 на 5» для Battlefield V
DICE объявила о том, что больше не работает над соревновательным режимом «5 на 5» для Battlefield V, который начинали тестировать ещё в Battlefield 1. По словам разработчиков, одной из ключевых причин отмены стали отзывы игроков, не особенно воодушевлённых режимом, на который команда тратит столько времени и человеческих ресурсов.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.
Обновлено в 07:43
Политика
В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.
Обновлено в 13:02
Кино
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Гаджеты
Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть
Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 17:01
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге
Отмечается, что в ближайшие пять лет с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов.
Обновлено в 16:49
Политика
Медведев осмотрел площадку для проведения WorldSkills
Организаторы ожидают, что WorldSkills посетят до 200 тысяч человек, а в четверг место турнира осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:03
Политика
Зеленский и Джонсон обсудили возможность возвращения России в G8
У президента Украины и премьер-министра Великобритании состоялся телефонный разговор. Это сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Петербурге возросла площадь пожара в складском здании
Площадь пожара в административно-складском здании в Санкт-Петербурге увеличилось до 2 тысяч квадратных метров, рухнули перекрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:44
Общество
Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".
Обновлено в 09:00
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась до $60 за баррель
Как отмечается, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на $0,2 (0,33%) по сравнению с закрытием предыдущей сессии, его цена составила $60,3 за баррель.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Политика
Адвокат сообщил о готовящемся обмене находящихся на Украине россиян
Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Обновлено в 06:37
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Политика
Макрон назвал международным кризисом лесные пожары в Амазонии
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лесные пожары в Амазонии, уничтожившие 1,9 миллиона гектаров растительности, являются международным кризисом.
Обновлено в 19:00
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес
Яна Рудковская собралась застраховать свои ноги
Яна Рудковская задумалась о том, чтобы застраховать свои ноги. Она считает, что именно эта часть тела увеличивает ее популярность.
Обновлено в 15:11