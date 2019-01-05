Футбол
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери ответил на критику из-за визита в ресторан Нусрета Гекче и заказанный "Золотой стейк" стоимостью в 1200 евро. Гекче – профессиональный мясник и ресторатор из Турции.
Спорт-Экспресс10:18
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Футбол
«Арсенал» разгромил «Блэкпул» в Кубке Англии, Уиллок оформил дубль
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Блэкпулом» (3:0) в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии.
Обновлено в 15:04
Футбол
Ананидзе обратился к Самедову: «Легенда, спасибо тебе за всё»
Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе в инстаграме попрощался с партнёром по команде Александром Самедовым, который сегодня расторг контракт с клубом.
Обновлено в 10:27
Футбол
Сердар Таски стал игроком «Истанбула»
Обновлено в 13:34
Футбол
«Валенсия» Черышева проиграла «Алавесу» в Примере
В 18-м туре чемпионата Испании "Валенсия" уступила "Алавесу", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:06
Футбол
Сульшер: «МЮ» сыграл не лучшим образом в матче с «Редингом»
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с "Редингом" (2:0).
Обновлено в 10:07
Футбол
Иван Новосельцев покинул «Анжи»
«Анжи» объявил об уходе защитника Ивана Новосельцева. Об этом сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
Обновлено в 13:25
Футбол
Возвращение Месси в сборную Аргентины может состояться на «Камп Ноу»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может впервые после перерыва сыграть за сборную Аргентины на «Камп Ноу».
Обновлено в 15:08
Футбол
«Ювентус» решил не продавать Бенатиа в январе
«Милан», «Арсенал» и «Шальке» обратились в «Ювентус» с предложением приобрести защитника Меди Бенатиа, но туринский клуб отказался отпускать игрока в зимнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 07:46
Футбол
Ройс назван лучшим игроком Германии в 2018 году
Обновлено в 06:30
Футбол
Гранат согласился почти на тройное понижение зарплаты в «Рубине»
Определенных договоренностей казанскому клубу удалось достигнуть лишь с Гранатом. Он согласился пойти почти на тройное понижение зарплаты.
Обновлено в 06:56
Футбол
Росс Баркли: «Было удовольствием играть вместе с Фабрегасом»
Было удовольствием играть вместе с ним.
Обновлено в 13:28
Футбол
ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым в образе деда Владимирыча
Накануне ЦСКА опубликовал видео из архива с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони».
Обновлено в 08:20
Футбол
«Монако» договорился с Фабрегасом и Пепе
Обновлено в 09:44
Футбол
Агарагимов назначен исполняющим обязанности гендиректора «Анжи»
Абсалутдин Агарагимов приступил к работе в качестве исполняющего обязанности генерального директора "Анжи".
Обновлено в 06:37
Футбол
«Нанси» вышел в 1/16 финала Кубка Франции
"Нанси" обыграл "Ле Пюи Фут" в матче 1/32 финала Кубка Франции - 1:0. Единственный гол встречи на счету у Вильфрида Муамбе.
Обновлено в 11:07