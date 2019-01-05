Футбол

Рибери в жесткой форме ответил на критику за «золотой стейк»
Спорт-Экспресс
10:18

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери ответил на критику из-за визита в ресторан Нусрета Гекче и заказанный "Золотой стейк" стоимостью в 1200 евро. Гекче – профессиональный мясник и ресторатор из Турции.
Спорт-Экспресс10:18

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«**** я ваших мам и бабушек». Рибери ответил критикам, наехавших на него из-за стейка за 1200 евро

Eurosport.ru11:07

Рибери пристыдили за поедание золотого стейка. Ответ звезды «Баварии» шокировал

Sport24.ru10:39

Рибери в жесткой форме ответил на критику за «золотой стейк»

Спорт-Экспресс10:18

Рибери грубо ответил на критику за поедание «золотого стейка»

Чемпионат09:40

Рибери в резкой форме ответил критикам

Soccer.ru07:59

Рибери ответил критиковавшим его за заказ стейка за 1200 евро: «#### ваших матерей, бабушек и весь ваш род»

Sports.ru07:59

Рибери отведал золотой деликатес от турецкого шеф-повара (Видео)

Prognozist03 января в 06:58
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Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бавария». Выступал за сборную Франции. Он в основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
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