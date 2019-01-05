Полузащитник "Баварии" Франк Рибери ответил на критику из-за визита в ресторан Нусрета Гекче и заказанный "Золотой стейк" стоимостью в 1200 евро. Гекче – профессиональный мясник и ресторатор из Турции.

Рибери в жесткой форме ответил на критику за «золотой стейк»

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