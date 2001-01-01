Футбол

Рибери согласовал условия контракта с «Фиорентиной»Спорт-Экспресс 03:28

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 18 августа
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
1 фото
Полузащитник Франк Рибери продолжит карьеру в «Фиорентине». Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, 36-летний француз согласовал условия двухлетнего контракта с «фиалками». Он будет получать 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
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Рибери согласовал условия контракта с «Фиорентиной»

Спорт БИЗНЕС Online04:21

Рибери согласовал условия контракта с «Фиорентиной»

Спорт-Экспресс03:28
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
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