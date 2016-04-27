Футбол
Рибери пройдет медосмотр в «Фиорентине»LiveSport.ru 09:58
Французский вингер Франк Рибери на этой неделе пройдет медосмотр перед трансфером в «Фиорентину». Об этом сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо. Контракт с Рибери будет подписан на два сезона — до 2021 года.
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