Футбол
Рибери пройдет медосмотр в «Фиорентине»LiveSport.ru вчера в 09:58
Французский вингер Франк Рибери на этой неделе пройдет медосмотр перед трансфером в «Фиорентину». Об этом сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо. Контракт с Рибери будет подписан на два сезона — до 2021 года.
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В среду Рибери пройдет медосмотр для «Фиорентины». Игроком интересовался «Локомотив»
Sport24.ruвчера в 14:49
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
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Американский актер Сильвестр Сталлоне представил новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь».
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