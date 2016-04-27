Футбол
Рибери пройдет медосмотр в «Фиорентине»LiveSport.ru 09:58
Французский вингер Франк Рибери на этой неделе пройдет медосмотр перед трансфером в «Фиорентину». Об этом сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо. Контракт с Рибери будет подписан на два сезона — до 2021 года.
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Пять стран ЕАЭС введут квоты на импорт г/к рулонной стали
ЕАЭС недавно объявил, что общая квота г/к стальных рулонов в указанных странах составляет около 1,33 млн. тонн, а импорт, превышающий квоты, будет облагаться специальным тарифом в 20%.
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Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
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Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
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Футбол
«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
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Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
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Политика
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.
Обновлено в 09:08
Экономика
«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы
Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В центре Краснодара произошла стрельба
Обновлено в 18:58
Космос
Россия запустит в космос часть «Ноева ковчега» МГУ
Роскосмос намерен запустить в космическое пространство часть коллекции проекта "Ноев ковчег", создаваемой Московским государственным университетом, для проверки возможности подобной транспортировки на другие планеты, сообщил во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
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Космос
Астронавты NASA выйдут в открытый космос для работы на поверхности МКС
Астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган в среду выйдут в открытый космос.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
Трамп пообещал сохранить военное присутствие США в Афганистане
Военное присутствие США в Афганистане будет сохранено даже после вывода основного контингента войск, пообещал глава Белого дома Дональд Трамп.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить
Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их.
Обновлено в 16:27
Музыка
Назарбаев снял и опубликовал клип на собственную песню
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 13:04
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Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 11:49
Культура
Директор «Ленкома» подтвердил госпитализацию Марка Захарова
В свою очередь директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил ТАСС, что «ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить клинический анализ, который будет сделан».
Обновлено в 01:40
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Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Футбол
Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублей
Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Премьер Италии объявил об отставке
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
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Технологии
«Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России
Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
Обновлено в 14:07
Космос
Близкая к Земле экзопланета оказалась безжизненной пустыней
100-часовые наблюдения на телескопе NASA «Spitzer» за относительно близкой к Земле экзопланетой, проживающей на орбите красного карлика, не выявили у нее никаких признаков наличия атмосферы.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Президент Финляндии назвал возможные темы переговоров с Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал темы, которые он планирует обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:27
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
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Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
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