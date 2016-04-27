Футбол

Рибери пройдет медосмотр в «Фиорентине»LiveSport.ru 09:58

Французский вингер Франк Рибери на этой неделе пройдет медосмотр перед трансфером в «Фиорентину». Об этом сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо. Контракт с Рибери будет подписан на два сезона — до 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рибери в среду пройдет медосмотр в «Фиорентине»

Спорт-Экспресс15:06

Рибери почти согласовал контракт с «Фиорентиной» и завтра может пройти медосмотр

Sports.ru07:39

Контракт Рибери с «Фиорентиной» будет рассчитан до лета 2021 года

Sport.ru09:28

Рибери на этой неделе пройдёт медосмотр для «Фиорентины»

Чемпионат08:45

Рибери перейдет в «Фиорентину» вместо «Локомотива»

Нева Спорт07:22

Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контракт

Матч ТВ06:48

Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контракт

Sportbox.RU06:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
Экономика

Пять стран ЕАЭС введут квоты на импорт г/к рулонной стали

ЕАЭС недавно объявил, что общая квота г/к стальных рулонов в указанных странах составляет около 1,33 млн. тонн, а импорт, превышающий квоты, будет облагаться специальным тарифом в 20%.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05
Кино

Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова

Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Футбол

«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 20 августа призвала власти Турции помочь 12-летней девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время плавания в бассейне на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 17:06
Политика

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.
Обновлено в 09:08
Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В центре Краснодара произошла стрельба

Обновлено в 18:58
Космос

Россия запустит в космос часть «Ноева ковчега» МГУ

Роскосмос намерен запустить в космическое пространство часть коллекции проекта "Ноев ковчег", создаваемой Московским государственным университетом, для проверки возможности подобной транспортировки на другие планеты, сообщил во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:40
Космос

Астронавты NASA выйдут в открытый космос для работы на поверхности МКС

Астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган в среду выйдут в открытый космос.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие

Трамп пообещал сохранить военное присутствие США в Афганистане

Военное присутствие США в Афганистане будет сохранено даже после вывода основного контингента войск, пообещал глава Белого дома Дональд Трамп.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить

Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их.
Обновлено в 16:27
Музыка

Назарбаев снял и опубликовал клип на собственную песню

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Политика

«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Общество

В России ускорилась убыль населения

В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 11:49
Культура

Директор «Ленкома» подтвердил госпитализацию Марка Захарова

В свою очередь директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил ТАСС, что «ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить клинический анализ, который будет сделан».
Обновлено в 01:40
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Футбол

Сутормин обошёлся «Зениту» и «Рубину» в 50 тыс. рублей

Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и казанский «Рубин» потратили на покупку полузащитника Алексея Сутормина 50 тыс. рублей.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета

Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие

Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 06:19
Политика

Премьер Италии объявил об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение об отставке.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой

Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
Технологии

«Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России

Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
Обновлено в 14:07
Космос

Близкая к Земле экзопланета оказалась безжизненной пустыней

100-часовые наблюдения на телескопе NASA «Spitzer» за относительно близкой к Земле экзопланетой, проживающей на орбите красного карлика, не выявили у нее никаких признаков наличия атмосферы.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Президент Финляндии назвал возможные темы переговоров с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал темы, которые он планирует обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:27
Футбол

Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:31
Происшествия

Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции

В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное