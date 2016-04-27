Футбол
Рибери пройдет медосмотр в «Фиорентине»LiveSport.ru 09:58
Французский вингер Франк Рибери на этой неделе пройдет медосмотр перед трансфером в «Фиорентину». Об этом сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо. Контракт с Рибери будет подписан на два сезона — до 2021 года.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 22:12, Ашберн
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
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Общество
В РАНХиГС пройдет международная научно-практическая конференция
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Обновлено в 12:52
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
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Трамп поддерживает возвращение России в G8
Обновлено в 14:52
Экономика
Банки меняют условия для автокредитов
Ставка по кредитам с новыми условиями составляет от 10,99 до 16% годовых.
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Кино
Умерла актриса Александра Назарова
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Футбол
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Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».
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Космос
Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными
Обновлено в 17:00 Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
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Происшествия
Загорелся завод по производству пластмассы в Мексике
На заводе по производству пластмассы и масла в мексиканском городе Морелия на западе страны произошел пожар, передает радиостанция Noticias MVS.
Обновлено в 18:08
Общество
Суд в Австралии отклонил апелляцию 78-летнего кардинала Джорджа Пелла
В соответствии с приговором, вынесенным в марте, кардинал останется в заключении до истечения назначенного ему шестилетнего тюремного срока.
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Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Кино
Netflix снимет комедию о конкурсе «Евровидение»
Британский актер Дэн Стивенс согласился принять участие в комедийном проекте Netflix, повествующем о международном конкурсе песен «Евровидение», где сыграет исполнителя, представляющего Россию, Александра Лемтова.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Наука
Космическая радиация никак не повлияла на мозг крыс
Космическая радиация, которая раньше считалась до крайности опасной, оказалась абсолютно безвредной для мозга крыс.
Обновлено в 20:18
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Космос
Российские спутники составят карту озонового слоя Земли
Обновлено в 19:58
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ 2020 года
В 2020 году изменения в структуре и содержании заданий планируется только по физике и китайскому языку.
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Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено в 13:01
Кино
Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»
Обновлено в 07:41
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
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Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны
Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.
Обновлено в 06:53
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Названы продукты, которые могут вывести никотин из организма
Людям, которые решили бросить курить, стоит добавить в свой рацион несколько продуктов, которые, по словам медиков, могут ускорить выведение из организма человека вредных веществ.
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Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
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Шоу-бизнес
В Приморье погибла певица Олеся Яковлева
Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье, сообщил ее друг Вадим Павлов.
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Политика
Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что венесуэльские чиновники ведут переговоры с США, добавив, что этот диалог длится уже несколько месяцев.
Обновлено в 19:27