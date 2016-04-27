Французский вингер Франк Рибери на этой неделе пройдет медосмотр перед трансфером в «Фиорентину». Об этом сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо. Контракт с Рибери будет подписан на два сезона — до 2021 года.

Общество В РАНХиГС пройдет международная научно-практическая конференция Площадка конференции позволяет представить как результаты совместной исследовательской работы по введению моделей дуального обучения, так и опыт практической работы в российских регионах, в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Экономика Банки меняют условия для автокредитов Ставка по кредитам с новыми условиями составляет от 10,99 до 16% годовых.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Футбол Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».

Космос Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными Обновлено в 17:00 Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.

Происшествия Загорелся завод по производству пластмассы в Мексике На заводе по производству пластмассы и масла в мексиканском городе Морелия на западе страны произошел пожар, передает радиостанция Noticias MVS.

Общество Суд в Австралии отклонил апелляцию 78-летнего кардинала Джорджа Пелла В соответствии с приговором, вынесенным в марте, кардинал останется в заключении до истечения назначенного ему шестилетнего тюремного срока.

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.

Кино Netflix снимет комедию о конкурсе «Евровидение» Британский актер Дэн Стивенс согласился принять участие в комедийном проекте Netflix, повествующем о международном конкурсе песен «Евровидение», где сыграет исполнителя, представляющего Россию, Александра Лемтова.

Наука Космическая радиация никак не повлияла на мозг крыс Космическая радиация, которая раньше считалась до крайности опасной, оказалась абсолютно безвредной для мозга крыс.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ 2020 года В 2020 году изменения в структуре и содержании заданий планируется только по физике и китайскому языку.

Технологии Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью» Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Гаджеты Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.

Здоровье Названы продукты, которые могут вывести никотин из организма Людям, которые решили бросить курить, стоит добавить в свой рацион несколько продуктов, которые, по словам медиков, могут ускорить выведение из организма человека вредных веществ.

Происшествия Адвокаты рассчитывают на прекращение дела сестёр Хачатурян Защитник одной из сестёр Хачатурян Сергей Паршин заявил, что адвокаты обвиняемых надеются на прекращение уголовного дела.

Шоу-бизнес В Приморье погибла певица Олеся Яковлева Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье, сообщил ее друг Вадим Павлов.