Футбол
Рибери пройдет медосмотр в «Фиорентине»LiveSport.ru 09:58
Французский вингер Франк Рибери на этой неделе пройдет медосмотр перед трансфером в «Фиорентину». Об этом сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо. Контракт с Рибери будет подписан на два сезона — до 2021 года.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Авто
Great Wall презентовал премиальный купе-кросс WEY VV7 GT
Компания Great Wall официально представила серийную версию премиального кросс-купе WEY VV7 GT.
Обновлено в 03:37
Политика
Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Гаджеты
Motorola RAZR с гибким экраном выйдет в Европе уже в декабре 2019
Ожидается, что в Европе смартфон поступит в продажу уже в декабре 2019 или январе 2020 года, а еще до этого начнутся продажи в США.
Обновлено в 03:07
Технологии
Новости Facebook будут курировать журналисты
Как ожидается, отдельная вкладка News Tab с новостями от значимых СМИ появится на Facebook до конца года.
Обновлено в 12:26
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде обзавелся названием
Стало известно официальное название нового фильма о Джеймсе Бонде. Он будет озаглавлен «Нет времени умирать».
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР
Трое украинских силовиков отрезали голову сослуживцу.
Обновлено в 11:40
Спорт
Шипулин заявил, что не пытался скрыть от избиркома около 14 млн рублей
Олимпийский чемпион по биатлону сообщил, что допустил ошибку при заполнении декларации Участвующий в довыборах в Госдуму, которые пройдут 8 сентября в единый день голосования, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что у него не было умысла скрыть от избиркома активы на 13,6 млн рублей в декларации о доходах и имуществе, передает ТАСС.
Обновлено в 13:03
Космос
У «Роскосмоса» нет денег на создание солнечного паруса, заявил Рогозин
"Роскосмос" из-за отсутствия финансирования не разрабатывает солнечный парус, использующий силу солнечного ветра для движения, но не видит технических проблем для реализации такого проекта.
Обновлено в 06:03
Политика
ОП в сентябре обсудит поправки в закон о государственном флаге
Общественная палата РФ планирует обсудить поправки в закон о государственном флаге с депутатами Госдумы в сентябре, заявил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
Обновлено в 09:12
Общество
В России ускорилась естественная убыль населения
Темп естественной убыли населения в России увеличивается, – сообщает Росстат.
Обновлено в 04:04
Футбол
Акинфеев уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол
Обновлено в 08:32
Авто
Новый грузовик марки Hyundai начали продавать в России
Продажи нового среднетоннажного грузовика Hyundai Mighty официально начались на российском рынке.
Обновлено в 09:52
Политика
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Наука
Космическая радиация оказалась безопасной для мозга крыс и космонавтов
Положительное влияние космической радиации на психоэмоциональное состояние и умственные способности подопытных крыс установила группа российских ученых.
Обновлено в 08:46
Политика
МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада
Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Наука
У гималайского Озера Скелетов нашли европейские кости
Обновлено в 11:00
Экономика
«Лукойл» завершил программу buy back
"Лукойл" завершил программу обратного выкупа акций (buy back), объявленную 30 августа 2018 года.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У»
В Сети появилось видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:44
Здоровье
Медоборудование для борьбы с онкологией поступит в Псковскую область
Крупная партия современного высокоточного медицинского оборудования поступит в этом году в Псковский областной онкологический диспансер, его филиал в Великих Луках и Псковскую областную клиническую больницу.
Обновлено в 05:50
Политика
Премьер-министр Италии объявил об отставке
Правительство уходит в отставку Во вторник, 20 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, объявил об отставке.
Обновлено в 12:46
Политика
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено в 08:54