Французский футболист Франк Рибери прибыл во Флоренцию для подписания контракта с «Фиорентиной». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Новость сопровождалась фотографией, на которой Рибери надел футболку «Фиорентины» и держит в руках шарф итальянского клуба.

Рибери прилетел во Флоренцию для завершения перехода в «Фиорентину»

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