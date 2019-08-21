Футбол
Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»Евро-футбол.ру вчера в 06:02
Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Недвижимость
Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимость
Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него, рассказал директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Музыка
Spotify завесил небоскреб в Нью-Йорке в поддержку альбома Тейлор Свифт
Тейлор Свифт и стриминговый сервис Spotify запустили кампанию по продвижению предстоящего седьмого альбома певицы "Lover", релиз которого назначен на 23 августа.
Обновлено вчера в 11:34
Наука
Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха
Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Общество
Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей
Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
В КНДР заявили о риске новой холодной войны из-за действий США
Официальный представитель МИД КНДР заявил, что последние действия США, в том числе испытания выходящей за рамки ДРСМД ракеты, совместные с Южной Кореей военные учения и планы поставить Японии новые истребители могут спровоцировать новую холодную войну в регионе, передает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено 20 августа в 23:20
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Всего было проверено 30 моделей электрочайников объемом 1-2 литра от 23 производителей (Россия, Польша, Китай, Турция) в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Новые беспилотники потупили на вооружение подразделений Восточного военного округа
ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Новые мультироторные беспилотные летательные аппараты (БЛА) поступили в подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
ЖКХ
С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ
В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске
В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Обновлено вчера в 05:05
Культура
Пермский театр «У Моста» переезжает на завод Шпагина
Обновлено вчера в 09:35
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Голкипер «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер. Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику.
Обновлено вчера в 18:28
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Финансы
Ипотечный долг россиян перевалил за семь триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда и составил семь триллионов рублей. Таких объемов в истории России еще не фиксировали.
Обновлено в 01:02
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30