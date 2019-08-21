Футбол

Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»Евро-футбол.ру вчера в 06:02

Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.
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