Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.

Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»

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