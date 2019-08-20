Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.

Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»

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