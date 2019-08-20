Футбол
Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»Евро-футбол.ру 06:02
Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Названы сроки появления гиперзвукового оружия в США
Обновлено в 20:49
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено в 17:40
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Кино
Стало известно о смерти актрисы Александры Назаровой
По словам заместителя художественного руководителя театра Галины Боголюбовой, причиной смерти Назаровой стали проблемы с легкими, пишет «РЕН ТВ».
Обновлено в 03:02
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Музыка
Limp Bizkit даст концерт в Краснодаре
Обновлено в 13:44
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Космос
Российские спутники составят карту озонового слоя Земли
Обновлено вчера в 19:58
Авто
Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей
По данным ведомства, причиной отзыва автомобилей Volkswagen Multivan с электроприводом крышки багажного отсека, электроприводом сдвижной двери и короткой базой стало «недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери на блок управления крышки багажного отсека».
Обновлено в 10:12
Политика
Россия соблюдает права своих граждан, заявил Путин
Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:52
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Технологии
В Москве снова протестировали систему электронного голосования
В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Иркутян приглашают пройти анонимное тестирование на ВИЧ
Сдать анонимный тест на ВИЧ приглашают иркутян и гостей города.
Обновлено в 21:23
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео
Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском
Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
Технологии
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Сергей Лавров оценил риск нового витка гонки вооружений
Сергей Лавров оценил риск нового витка гонки вооружений.
Обновлено в 12:23
Общество
Дни по осени считают: идею сокращения рабочей недели оценят до октября
Справка "Известий" По данным Росстата по итогам I квартала, средняя продолжительность рабочей недели занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляет 38,1 часа (в выборке ведомство учитывает и тех, кто трудится неполный день).
Обновлено в 17:01
Футбол
ПСВ арендовал форварда «Галатасарая» Митроглу
Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт турецкой команды.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил надежду, что зимой жители Украины будут покупать газ по более низкой летней цене.
Обновлено в 15:38
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Здоровье
План по диспансеризации в Прибайкалье выполнили почти на 60 %
Диспансеризацию в январе–июле прошли 326 тыс. жителей Прибайкалья.
Обновлено в 00:30