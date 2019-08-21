Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.

Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»

Политика Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8 Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Хоккей Билл Герин стал новым генменеджером «Миннесоты» «Миннесота» назначила Билла Герина на пост генерального менеджера. Герин стал четвертым генменеджером в истории «Уайлд».

Шоу-бизнес Обезьяна забрала у Бузовой очки и довела ее до слез Телеведущую и певицу Ольгу Бузову довела до слез обезьяна, которая забрала у нее очки.

Общество Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми» В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Космос Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Экономика Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Общество РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.

Политика Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.

Космос Уфолог нашел «египетский саркофаг» на фото Марса Тайваньский уфолог Скотт Уоринг (Scott Waring) при просмотре фото американского космического агентства (NASA) заметил изображение «египетского саркофага», сообщило издание The Sun.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Музыка Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".

Политика США отменили послабления на арест мигрантов с детьми Новый документ приходит на смену соглашению, которое устанавливало ограничение срока содержания мигрантов с детьми под стражей.

Экономика ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.

Футбол Радимов прокомментировал отстранение главного тренера «Зенита» Семака Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера петербургского клуба Сергея Семака за оскорбление судей.

Общество Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за "непрофессионализм", а вторая работает в семье только в ночное время.

Шоу-бизнес Егор Холявин проходит реабилитацию из-за анорексии Плюс ко всему Егор Холявин страдает расстройством пищевого поведения, из-за чего был вынужден обратиться за квалифицированной помощью.