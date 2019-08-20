Футбол
Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»Евро-футбол.ру 06:02
Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Здоровье
Почему нельзя мыть курицу перед приготовлением, рассказали ученые
Исследования ученых показали, что в 25% случаев у людей, моющих птицу перед приготовлением, салаты, которые также готовил хозяин, были заражены сальмонеллой.
Обновлено в 08:05
Кино
В театре Ермоловой прокомментировали кончину актрисы Назаровой
Коллеги актрисы Александры Назаровой по театру имени Ермоловой сообщили, что та уже давно болела.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили живой спустя трое суток поисков, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 16:09
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
Обновлено в 16:56
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Здоровье
Ольга Тимофеева контролирует образование и здравоохранение Ставрополья
Заместитель Председателя Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева провела с жителями Михайловска встречи, посвященные вопросам образования и здравоохранения.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Мышиная лихорадка бушует в регионах России
Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика
Германия тратит сотни миллионов евро на содержание войск США
Кабмин Германии тратит на содержание войск США, расположенных на территории ФРГ, сотни миллионов евро.
Обновлено в 09:08
Кино
Новый фильм по роману Кинга расскажет о заблудившейся в лесу девочке
В книге рассказывается история заблудившейся в лесу девятилетней Триши МакФарланд.
Обновлено в 17:30
Политика
Меркель и Джонсон высказались против возвращения России в G7
Канцлер Германии Ангела Меркель и Премьер Великобритании Борис Джонсон высказались против скорого возвращения России в G7 на совместной пресс-конференции, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 16:23
Футбол
Агент Дембеле: «1000 процентов, что Усман останется в „Барсе“»
Мусса Сиссоко, агент полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщил, что футболист не намерен покидать каталонский клуб.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Политика
Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
Обновлено в 16:34
ЖКХ
С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ
В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 14:51
Политика
Саммит России, Ирана и Турции пройдет в Анкаре 16 сентября
Встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдет 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:36
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Футбол
Семак дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак дисквалифицирован на один матч и еще на одну игру условно за оскорбление арбитров после встречи 6-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата", по окончании которой был крайне недоволен работой арбитров.
Обновлено в 14:34
Космос
Обнаружены следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 млн лет назад
Обновлено вчера в 03:39
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
Австралийский актер Лиам Хемсворт подал документы на развод со своей женой Майли Сайрус.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом
Сын 58-летнего инвалида добавил, что незадолго до случившегося отец вышел на улицу поиграть в карты.
Обновлено в 13:09
Политика
Трамп назвал себя избранным и пообещал заключить сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп в общении с журналистами заявил что, рано или поздно Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку, но на выгодных для первого условиях.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство в Заполярье
В Мурманской области заступили на опытное боевое дежурство арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», об этом сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Армия Израиля по ошибке обстреляла израильский гражданский самолет
Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 15:20
Экономика
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина показала первую фотосессию сына
Анастасия Шубская, жена капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, показала первую фотосессию сына Сергея.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Политика
США вводят санкции против ряда физических и юридических лиц Китая
Министерство финансов США обнародовало заявление, в котором говорится о решении ввести ограничения в отношении ряда физических и юридических лиц КНР в связи с их причастностью к производству, продаже и распространению синтетических опиоидов.
Обновлено в 17:14
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla выступили с совместным заявлением о произведённой ими блокировке цифрового сертификата, который мог позволять властям Казахстана следить за данными интернет-пользователей.
Обновлено в 11:01