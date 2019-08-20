Футбол

Рибери прибыл во Флоренцию для перехода в «Фиорентину»Евро-футбол.ру 06:02

Французский вингер Франк Рибери прилетел во Флоренцию для подписания соглашения с «Фиорентиной», сообщает пресс-служба клуба.
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«Фиорентина» подписала контракт с Рибери

РИА Новости07:21

Рибери прилетел во Флоренцию и уже сфотографировался с шарфом «Фиорентины»

Спорт-Экспресс05:11

«Фиорентина» официально объявила о подписании Рибери

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Рибери прилетел во Флоренцию для подписания контракта с «Фиорентиной»

Матч ТВ05:46

Рибери прибыл во Флоренцию и прокомментировал переход в «Фиорентину»

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Рибери официально перешел в «Фиорентину»

Газета.Ru08:18

Рибери перешёл в «Фиорентину»

Sport.ru05:59
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
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Исследования ученых показали, что в 25% случаев у людей, моющих птицу перед приготовлением, салаты, которые также готовил хозяин, были заражены сальмонеллой.
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Коллеги актрисы Александры Назаровой по театру имени Ермоловой сообщили, что та уже давно болела.
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В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

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«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов

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Заместитель Председателя Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева провела с жителями Михайловска встречи, посвященные вопросам образования и здравоохранения.
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Мышиная лихорадка бушует в регионах России

Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
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Германия тратит сотни миллионов евро на содержание войск США

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Политика

Меркель и Джонсон высказались против возвращения России в G7

Канцлер Германии Ангела Меркель и Премьер Великобритании Борис Джонсон высказались против скорого возвращения России в G7 на совместной пресс-конференции, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 16:23
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Мусса Сиссоко, агент полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщил, что футболист не намерен покидать каталонский клуб.
Обновлено вчера в 17:10
Общество

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Политика

Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм

Обновлено в 16:34
ЖКХ

С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ

В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 14:51
Политика

Саммит России, Ирана и Турции пройдет в Анкаре 16 сентября

Встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдет 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:36
Происшествия

У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

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Обновлено в 08:24
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Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак дисквалифицирован на один матч и еще на одну игру условно за оскорбление арбитров после встречи 6-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата", по окончании которой был крайне недоволен работой арбитров.
Обновлено в 14:34
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Обнаружены следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 млн лет назад

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Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

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Происшествия

Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом

Сын 58-летнего инвалида добавил, что незадолго до случившегося отец вышел на улицу поиграть в карты.
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Политика

Трамп назвал себя избранным и пообещал заключить сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп в общении с журналистами заявил что, рано или поздно Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку, но на выгодных для первого условиях.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство в Заполярье

В Мурманской области заступили на опытное боевое дежурство арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», об этом сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Армия Израиля по ошибке обстреляла израильский гражданский самолет

Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 15:20
Экономика

Банки отказались замораживать счета бизнесменов

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Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР

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Политика

США вводят санкции против ряда физических и юридических лиц Китая

Министерство финансов США обнародовало заявление, в котором говорится о решении ввести ограничения в отношении ряда физических и юридических лиц КНР в связи с их причастностью к производству, продаже и распространению синтетических опиоидов.
Обновлено в 17:14
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
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Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями

Компании Google и Mozilla выступили с совместным заявлением о произведённой ими блокировке цифрового сертификата, который мог позволять властям Казахстана следить за данными интернет-пользователей.
Обновлено в 11:01
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