Рибери после замены не стал пожимать руку главному тренеру «Баварии»Sport24.ru 02:09

Полузащитнику «Баварии» Франку Рибери не понравилось, что его заменили на 58-й минуте матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой». Как сообщает L’Équipe, 35-летний француз после замены не стал пожимать руку главному тренеру мюнхенской команды Нико Ковачу.

Рибери после замены не стал пожимать руку главному тренеру «Баварии»

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