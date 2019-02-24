Футбол

Рибери после замены не стал пожимать руку главному тренеру «Баварии»Sport24.ru 02:09

Бавария — Герта
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
Леон Горетцка
Тьяго Алькантара
46′
Джошуа Киммих
51′
Франк Рибери
Кингсли Коман
58′
Хави Мартинес
62′
Кингсли Коман
Томас Мюллер
67′
79′
Саломон Калу
Деннис Ястшембски
79′
Арне Майер
Палько Дардаи
84′
Карим Рекик
Хамес Родригес
90′+1′
Полузащитнику «Баварии» Франку Рибери не понравилось, что его заменили на 58-й минуте матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой». Как сообщает L’Équipe, 35-летний француз после замены не стал пожимать руку главному тренеру мюнхенской команды Нико Ковачу.
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