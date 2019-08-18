Футбол

Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»Чемпионат 06:30

Динамо — Локомотив
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Московские «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в подписании контракта с полузащитником Франком Рибери. Оба клуба уже сделали предложения 36-летнему французу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Конкурентом красно-белых и бело-голубых в борьбе за Рибери является «Фиорентина».
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