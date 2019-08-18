Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что французским полузащитником Франком Рибери интересуются московские "Динамо" и "Спартака". Он сообщил что московские команды уже сделали предложение Рибери. Также на Франка претендует "Фиорентина".

Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»

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