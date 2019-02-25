Рибери и Роббен покинут «Баварию» после сезонаСоветский спорт 03:43

Полузащитники Баварии Франк Рибери и Арьен Роббен покинут клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Sport1.

Рибери и Роббен покинут «Баварию» после сезона

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