Футбол
Рибери покинет «Баварию» по окончании сезонаSportbox.RU 05:46
«Бавария» объявила о том, что полузащитник Франк Рибери покинет клуб по окончании сезона.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек
За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Футбол
«ВТБ Арена» может стать лучшим спортивным объектом мира этого года
Стадион московского футбольного клуба Динамо «ВТБ-Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» стал одним из шести претендентов TheStadiumBusiness Awards на звание «Лучший спортивный объект года», сообщает 5 мая пресс-служба премии.
Обновлено в 08:11
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Медики готовят Меган Маркл к искусственным родам
Британские медики опасаются, что супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл не сможет родить самостоятельно, тем более что появление на свет первенца бывшей актрисы задерживается уже на неделю.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Фотографии с ракетных испытаний КНДР появились в сети
Появились в сети снимки с места учений оборонительных частей КНДР, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.
Обновлено в 06:26
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите
Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
Обновлено в 06:52
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Общество
Посадку фамильных деревьев проведут на ВДНХ 25 мая
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В НАТО призвали готовиться к войне с Россией
Американский генерал и командующий вооружёнными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти (Curtis Scaparrotti) заявил, что Европа должна быть готова к войне с Россией.
Обновлено в 04:37
Хоккей
«Коламбус» проиграл «Бостону» в дебютном матче Гаврикова
В пятом матче четвертьфинальной серии «Бостон Брюинз» дома одержали победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:3. В составе хозяев дубль на 52-й и 59-й минутах оформил Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Давид Крейчи на 22-й минуте и Брэд Маршанд на 45-й минуте.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский готовит ответ на паспортизацию Донбасса
Владимир Зеленский объявил журналистам, что его команда готовит ответные предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
В Челябинске соберут уникальный противоминный трактор
Обновлено в 01:13
Политика
Группа по расследованию преступлений Порошенко создана на Украине
Группа по расследованию преступлений пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко создана в Незалежной.
Обновлено вчера в 04:23
Технологии
Apple потратила более 30 млн долларов на реставрацию библиотеки Карнеги, чтобы открыть в ней новый фирменный магазин
Обновлено в 05:08
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Авто
3 правила безопасной езды во время сильного тумана
Обновлено вчера в 03:05
Общество
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Сыновья Юрия Стоянова отказались от фамилии отца
Сыновья Юрия Стоянова Алексей и Николай уже довольно давно не общаются со своим звездным отцом.
Обновлено в 04:16
Единоборства
Серроне победил Яквинту и бросил вызов Макгрегору
В канадской Оттаве прошел вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 151, в главном поединке которого Дональд Серроне в доминирующем стиле победил экс-претендента на титул Эла Яквинту и бросил вызов Конору Макгрегору.
Обновлено в 08:11
Общество
В Кургане из-за пожаров запретили продажу алкоголя
В курганских магазинах сегодня появились объявления о том, что продажа алкоголя запрещена.
Обновлено в 02:22
Футбол
«Зенит» выплатит бонусы бывшим клубам Барриоса и Ригони
«Бока Хуниорс» получит от петербургского клуба 1 млн. евро по условиям трансфера полузащитника Вильмара Барриоса.
Обновлено в 06:29