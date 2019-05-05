Футбол
Рибери покинет «Баварию» по окончании сезонаRT на русском 05:44
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» покинет клуб по окончании сезона после 12 лет в команде.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Российские туристы в Монголии не пострадали от чумы
Среди находящихся в Монголии россиян нет пострадавших от чумы, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Общество
В казахстанском Актобе решили отказаться от «Бессмертного полка»
Власти города Актоб в Казахстане решили не организовывать акцию "Бессмертный полк" в День Победы.
Обновлено вчера в 12:53
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина
Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Единоборства
Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили Донбасс
«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Авто
Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России
Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.
Обновлено в 09:37
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Верховный суд назвал самый популярный размер взятки в России
За взятки в особо крупном размере – больше 1 млн рублей – в 2018 году 446 человека отправились в колонии, 305 получили условные сроки, а 297 – штраф.
Обновлено в 07:23
Политика
В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан
В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Великобритании
Состояние всех действующих членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерт в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Музыка
Обстрелы юга Израиля не помешали подготовке «Евровидения»
Обстрелы юга Израиля из сектора Газа не мешают подготовке международного конкурса «Евровидение», который должен пройти в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
Обновлено в 09:32
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 09:20
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показалась в бикини после лечения
В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
Обновлено в 01:14
Политика
Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
Общество
В Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС
Из-за жары и сильного ветра в регионе произошли более ста пожаров.
Обновлено в 06:40