Рибери планирует играть еще два сезонаСоветский спорт 10:55

Думаю, еще многое могу дать своей новой команде. Хотел бы играть за большой клуб еще два сезона.

Рибери планирует играть еще два сезона

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