Футбол

Рибери планирует играть еще два сезонаСоветский спорт 10:55

Думаю, еще многое могу дать своей новой команде. Хотел бы играть за большой клуб еще два сезона.
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Рибери планирует играть еще два сезона

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Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бавария». Выступал за сборную Франции. В основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
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