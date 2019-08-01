Футбол
Рибери перейдет в «Фиорентину» вместо «Локомотива»Нева Спорт 07:22
Соглашение будет рассчитано на два года. Напомним, одним из претендентов на покупку Рибери был московский «Локомотив», также игрок мог продолжить карьеру в «Эвертоне». Сейчас Франк Рибери находится в статусе свободного агента.
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Рибери близок к подписанию контракта с «Фиорентиной». Им интересовался «Локомотив»
Bookmaker-ratings.ru07:16
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