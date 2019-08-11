Футбол
Рибери отклонил предложения из России и НидерландовNewInform 12:58
Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может продолжить карьеру в составе «Фиорентины». Владельцы итальянского клуба попытаются уговорить французского футболиста подписать контракт с их командой. Кроме того, ранее Рибери отклонил предложения от команд из Нидерландов, России и Саудовской Аравии.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:47, Вашингтон
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Футбол
Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»
Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
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Обновлено в 19:07
Армия и оружие
В Алжире обнаружили необычные ЗРПК «Панцирь-С». Фото
Обновлено в 18:37
Энергетика
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Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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Специалисты сервиса опросили 2 350 пользователей, выяснив, какие дополнительные услуги в аэропортах важны для них.
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Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено в 01:03
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Обновлено в 14:19
Экономика
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Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
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Интернет
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
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Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
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Протестующие столкнулись с полицией во время акции в Гонконге
Во время столкновений девять человек получили ранения, сотрудник полиции был экстренно доставлен в больницу с ожогами лица.
Обновлено в 11:49
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Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 09:36
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Футбол
«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн
Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено в 16:14