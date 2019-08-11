Футбол

Рибери отклонил предложения из России и НидерландовNewInform 12:58

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может продолжить карьеру в составе «Фиорентины». Владельцы итальянского клуба попытаются уговорить французского футболиста подписать контракт с их командой. Кроме того, ранее Рибери отклонил предложения от команд из Нидерландов, России и Саудовской Аравии.
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СМИ: Рибери отклонил предложения из России и Нидерландов

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Источник: «Фиорентина» предложила контракт Рибери

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СМИ: Рибери отклонил предложения из России и Нидерландов

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Рибери отклонил предложения из России, Голландии и Саудовской Аравии. Его ждут в «Фиорентине»

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Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии

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Sky Sport: Рибери отклонил предложения от клубов из России, Голландии и Саудовской Аравии

Sports.ru09:58
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