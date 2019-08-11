Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может продолжить карьеру в составе «Фиорентины». Владельцы итальянского клуба попытаются уговорить французского футболиста подписать контракт с их командой. Кроме того, ранее Рибери отклонил предложения от команд из Нидерландов, России и Саудовской Аравии.

Рибери отклонил предложения из России и Нидерландов

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