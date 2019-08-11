Футбол

Рибери отказался от перехода в «Локомотив»Газета.Ru 11:34

Экс-игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Франк Рибери отказался от перехода в московский "Локомотив", сообщает Sky Sport. По информации издания, футболист также не намерен продолжать свою карьеру в Саудовской Аравии и Нидерландах, откуда он получал предложения.
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