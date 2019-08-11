Футбол
Рибери отказался от перехода в «Локомотив»Газета.Ru 11:34
Экс-игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Франк Рибери отказался от перехода в московский "Локомотив", сообщает Sky Sport. По информации издания, футболист также не намерен продолжать свою карьеру в Саудовской Аравии и Нидерландах, откуда он получал предложения.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:43, Ашберн
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Первый полет новейшего российского беспилотника "Охотник" имеет огромное значение для дальнейшего развития разведывательно-ударных дронов в России.
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Армия и оружие
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Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
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Сегодня утром из психиатрической больницы, расположенной в селе Ложки Калачевского района Волгоградской области, сбежали двое пациентов, находившиеся там на принудительном лечении.
Обновлено в 10:07
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В США отменили премьеру триллера «Охота». Это связано с недавними инцидентами со стрельбой.
Обновлено в 05:31
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
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Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
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Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»
Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
Обновлено в 06:22
Наука
В Новой Зеландии обнаружили останки гигантского попугая
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Обновлено 08 августа в 14:14
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
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Обновлено в 11:43
Армия и оружие
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Общество
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Обновлено в 07:29
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28
Наука
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"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Испании автомобиль врезался в террасу бара
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено в 07:39
Интернет
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Разработчики из Южной Кореи придумали технологию для создания аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 09:55
Экономика
Алеф-Банк снижает ставки по вкладу «Океан мечты»
Расходные операции условиями договора запрещены.
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Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
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Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
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«Манчестер Сити» показал эффектный приём Зинченко
На ролике показано, как защитник команды Александр Зинченко эффектно принял мяч, пущенный верхом на длинное расстояние.
Обновлено в 10:08
Политика
Захарова высмеяла планы Киева вернуть Донбасс при помощи полиции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отнеслась к планам Киева привлечь национальную полицию к восстановлению государственного суверенитета Украины на территориях Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41