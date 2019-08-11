Экс-игрок мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Франк Рибери отказался от перехода в московский "Локомотив", сообщает Sky Sport. По информации издания, футболист также не намерен продолжать свою карьеру в Саудовской Аравии и Нидерландах, откуда он получал предложения.

Рибери отказался от перехода в «Локомотив»

Армия и оружие Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА «Охотник» Первый полет новейшего российского беспилотника "Охотник" имеет огромное значение для дальнейшего развития разведывательно-ударных дронов в России.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Происшествия В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель Сегодня утром из психиатрической больницы, расположенной в селе Ложки Калачевского района Волгоградской области, сбежали двое пациентов, находившиеся там на принудительном лечении.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Политика Члены Совфеда встретятся с послами ряда стран из-за митингов Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета собирается провести встречу с послами ряда стран, действия которых, по мнению Совфеда, можно расценить как вмешательство в выборы в России.

Культура Более 50 тысяч человек посетили байк-шоу в Севастополе Байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные волки» у горы Гасфорта под Севастополем, в первый день посетило более 50 тысячей зрителей.

Здоровье Веганство доводит детей до проблем с психикой Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков утверждает, что веганство строго запрещено детям до семи лет.

Спорт Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия» Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.

Наука В Новой Зеландии обнаружили останки гигантского попугая Доказательства существование попугая были обнаружены в окаменелостях около Сент-Батанса в южном регионе Новой Зеландии, области, которая оказалась богатым источником окаменелостей в период миоцена, который простирается примерно от пяти 5 до 23 миллионов лет назад.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.

Происшествия На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.

Армия и оружие Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.

Наука Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант "Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.

Происшествия В Испании автомобиль врезался в террасу бара По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.

Интернет Нейросеть научили превращать людей на фото в персонажей аниме Разработчики из Южной Кореи придумали технологию для создания аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.

Здоровье В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.

Происшествия В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.

Футбол «Манчестер Сити» показал эффектный приём Зинченко На ролике показано, как защитник команды Александр Зинченко эффектно принял мяч, пущенный верхом на длинное расстояние.

Политика Захарова высмеяла планы Киева вернуть Донбасс при помощи полиции Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отнеслась к планам Киева привлечь национальную полицию к восстановлению государственного суверенитета Украины на территориях Донецкой и Луганской областей.