Футбол
Рибери отказался перейти в «Монако»Sport24.ru вчера в 20:32
Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери отказался перейти в «Монако», сообщает L’Equipe. По данным источника, представители французского клуба хотели обсудить возможность подписания контракта с 36-летним игроком.
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