Футбол
Рибери отказался перейти в «Монако»Sport24.ru вчера в 20:32
Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери отказался перейти в «Монако», сообщает L’Equipe. По данным источника, представители французского клуба хотели обсудить возможность подписания контракта с 36-летним игроком.
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Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
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Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы с Украины
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе с Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
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Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
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Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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Футбол
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Нападающий испанской «Севильи» Виссам Бен-Йеддер может перейти в китайский клуб «Бэйцзин Гоань».
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Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
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Происшествия
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Армия и оружие
Самолеты США вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Около 3,5 тыс. человек участвуют в несогласованной акции в Москве
В несогласованной с властями акции в центре Москвы участвуют около 3500 человек, из которых порядка 700 — представители СМИ и блогеры, ранее предупредившие правоохранителей о своем участии в освещении мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Обновлено вчера в 02:58
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей
По данным регионального главка МЧС России, в Амурской области, где из-за паводка был объявлен режим ЧС, эвакуированы около тысячи человек.
Обновлено 26 июля в 22:49
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Религия
В Киеве начался Крестный ход УПЦ
Крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата проходит в Киеве в воскресенье, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.
Обновлено вчера в 07:13
Армия и оружие
Во Владивостоке прошел военно-морской парад
Во Владивостоке сегодня, 28 июля, состоялся парад боевых кораблей и подводных лодок по случаю Дня военно-морского флота.
Обновлено в 01:01
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие
Российские участники конкурса «Безопасная среда» Армейских международных игр-2019 прибыли в Китай
Российские экипажи радиационной, химической и биологической разведки прибыли в китайский город Корла, где уже через неделю стартует международный этап конкурса Армейских международных игр – 2019 «Безопасная среда».
Обновлено в 01:27
Футбол
Боатенг может перейти из «Сассуоло» в «Айнтрахт» за 1 миллион
Сумма перехода оценивается в 1 миллион евро. Футболист выступал за «Айнтрахт» в сезоне-2017/18.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Пранкеры от имени Зеленского разыграли украинского генерала
Обновлено в 02:30
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» может подписать контракт с Аланом Уильямсом
Руководство «Локомотива-Кубань» близко к подписанию контракта с тяжёлым форвардом Аланом Уильямсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» Донатас Урбонас.
Обновлено вчера в 13:53
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Лас-Вегас атаковали полчища кузнечиков
Аномальный всплеск численности кузнечиков был зафиксирован в Лас-Вегасе, где на улицах летали десятки тысяч особей этого представителя насекомых из отряда прямокрылых, сообщает 27 июля телекнал CBS.
Обновлено вчера в 22:43
Наука
В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм
Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские сверхорганизмы, которые включают в себя десятки и даже сотни деревьев каури.
Обновлено вчера в 20:57
Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Спорт
Журналист Зеппельт: допингистов защищают, протестующих наказывают
Немецкий журналист Хайо Зеппельт жестко отреагировал на решение Международной федерации плавания (FINA) ужесточить правила для спортсменов, бойкотирующих церемонию награждения, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 04:12
Общество
Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
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