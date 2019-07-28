Футбол
Рибери отказался перейти в «Монако»Sport24.ru вчера в 20:32
Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери отказался перейти в «Монако», сообщает L’Equipe. По данным источника, представители французского клуба хотели обсудить возможность подписания контракта с 36-летним игроком.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
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Умер журналист Владимир Кара-Мурза
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Обновлено в 04:48
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Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
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Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение ANTIFA к террористической организации.
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Курсу доллара спрогнозировали новый всплеск в августе
Курс доллара в августе может снова возобновить рост, предупреждают эксперты.
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В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск.
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