Футбол
Рибери отказался от предложения «Монако»Спорт-Экспресс вчера в 18:11
Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери не перейдет в "Монако", сообщают французские СМИ. Как информирует L'Equipe, француз ответил отказом на предложение. В лиге 1 он хочет играть только в одном клубе - "Марселе".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Общество
Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Приамурье
«Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и ОРВИ не превышает среднемноголетний уровень, характерный для текущего времени года», — указывается в сообщении.
Обновлено в 03:27
Космос
Орбитальные маневры: платформа для вывода спутников на орбиту
В отличие от популярных CubeSat, платформа имеет цилиндрическую форму, оптимизированную для размещения на верхней ступени Electron.
Обновлено в 04:17
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Румыния не пустила оружие из России для Сербии по Дунаю
Обновлено 26 июля в 11:30
Армия и оружие
Путин принимает главный военно-морской парад России
В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Два ребенка пропали на реке в Якутии
Двое детей пропали на берегу реки Лена в Якутии. Как сообщает МЧС по региону, обнаружено тело одного ребенка.
Обновлено в 02:46
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В Италии из-за непогоды погибли два человека
Обновлено в 05:53
Гаджеты
Смартфон iQoo Plus 5G оценен в 655 долларов
При стоимости в 655 долларов США iQoo Plus 5G может составить конкуренцию не только аппаратам своего класса, но и многим флагманским девайсам на ОС Android.Основой аппарата является процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, работающий при помощи 8 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 08:23
Футбол
«Алавес» арендует у «Севильи» Алейша Видаля
Хавбек "Севильи" Алейш Видаль перейдет этим летом в "Алавес", утверждает Marca.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Единоборства
Нурмагомедов поддержал Эдгара после поражения от Холлоуэя на UFC 240
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американского бойца смешанного стиля Фрэнки Эдгара после поражения в титульном поединке от Макса Холлоуэя.
Обновлено в 03:52
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Экс-форвард ЦСКА Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли»
«Аль-Ахли» в своем официальном твиттере объявил о переходе бывшего нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса.
Обновлено в 01:32
Общество
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24
Финансы
В 2018-2019 ф. г. Пакистан занял за рубежом $9,85 млрд
26 июля министерство экономики Пакистана опубликовало статистику по внешним займам страны в 2018—2019 финансовом году.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороны
Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице.
Обновлено вчера в 21:40
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Происшествия
МВД: на акции в центре Москвы задержаны 295 человек
На несогласованной акции в центре Москвы «за нарушения общественного порядка» задержаны 295 человек, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала о благоприятных днях для очистки организма
Юлия Высоцкая рассказала о благоприятных днях для очистки и восстановлении организма, называемыми экадаши.
Обновлено в 05:54
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Обновлено вчера в 01:16