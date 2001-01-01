Футбол
Рибери отказал «Динамо» и «Спартаку»Евро-футбол.ру 14:52
Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери перейдёт в "Фиорентину", сообщает Das Bild. 36-летний француз, который сейчас находится в статусе свободного агента, отказался от более выгодных предложений от московских "Динамо" и "Спартака", а также нескольких команд из ОАЭ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
Обновлено в 15:18
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:21
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Обновлено в 15:12
Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено в 13:34
Экономика
Жители России начали тратить накопления
Россияне уже пришли к тому, что начали расходовать накопления. Также они начали снова брать кредиты, так как устали от жесткой экономии.
Обновлено в 15:44
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Технологии
Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ
За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью.
Обновлено в 06:12
Футбол
Руни жестко раскритиковал работу судей в матче MLS
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Террористы прикрываются Турцией в борьбе с армией Сирии
Действующие в Сирии террористы бросают свои силы на провокации вооруженного конфликта между правительственной армией и вооруженными силами Турции в провинции Идлиб.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
Чтобы определить доступность бензина эксперты разделили среднюю ежемесячную зарплату по региону в период с июня 2018-го по май 2019 года на среднюю цену литра бензина на конец июля 2019 года.
Обновлено в 03:43
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Политика
Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни
Обновлено вчера в 17:21
Гаджеты
Supreme выпустит кнопочный телефон-кирпич с 3G
Ранее бренд сотрудничал с компанией Морніем — вместе они выпустили серию пауэрбэнков Supreme.
Обновлено в 14:05
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Футбол
«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»
"Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:07
Игры
Minecraft получит RTX-трассировку лучей
Обновлено в 14:46
Энергетика
Команда Зеленского нашла способ радикально снизить тарифы
Команда президента Украины Владимира Зеленского разработала меры по снижению цен на электроэнергию.
Обновлено в 16:41
Политика
Медведев заявил о репутационных издержках России из-за ЧП с «Дружбой»
Инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба" нанес ущерб имиджу страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:22