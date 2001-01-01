Футбол

Рибери отказал «Динамо» и «Спартаку»Евро-футбол.ру 14:52

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Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери перейдёт в "Фиорентину", сообщает Das Bild. 36-летний француз, который сейчас находится в статусе свободного агента, отказался от более выгодных предложений от московских "Динамо" и "Спартака", а также нескольких команд из ОАЭ.
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Рибери отказал «Динамо» и «Спартаку»

Евро-футбол.ру14:52

Источник: Рибери согласился перейти в «Фиоренитну»

Спорт-Экспресс14:46
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