Футбол
Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контрактМатч ТВ 06:48
По информации источника, французу осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт с итальянским клубом. Отмечается, что ради перехода в «Фиорентину» Рибери отклонил выгодные предложения из России и Саудовской Аравии.
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Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Проинформируют, что семья находятся в зоне карантина, и перед возвращением ребенка в детский сад нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья.
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В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом
Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
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Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Женщина замазала прыщ и осталась парализованной
Обновлено в 07:47
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
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Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Технологии
Рогозин назвал появление Илона Маска вызовом для Роскосмоса
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Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
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Обновлено в 09:15
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Открыто новое состояние материи
Американские физики открыли новое состояние материи, описав так называемую топологическую сверхпроводимость.
Обновлено вчера в 12:46
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Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
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В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
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Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП
Алексей Купин и Майя Донцова 19 августа сыграли свадьбу. На пышное торжество собрались все звезды "Дома-2".
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Украинские моряки умерли от отравления метиловым спиртом на Кубани
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, умерли от отравления метиловым спиртом.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода
Врачи предлагают использовать современные аналоги йода при обработке ран.
Обновлено в 00:52
Авто
Новый кросс Suzuki XL6 показали на официальных фото
Дилеры Suzuki уже принимают заявки на новый кросс-вэн Suzuki XL6, но при этом внешний облик новинки до сих пор не рассекречен.
Обновлено в 02:30
Происшествия
СПЧ попросил Колокольцева, Золотова и Бастрыкина проверить задержания митингующих в Москве
Совет по правам человека при президенте попросил руководителей МВД, Росгвардии и Следственного комитета проверить данные о неправомерном применении силы к участникам протестных акций в Москве 27 июля, 3 и 10 августа.
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Армия и оружие
Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных
Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Ученые из МФТИ и ИБХ РАН на примере одной наследственной генетической мутации раскрыли общие изначальные молекулярные механизмы, которые могут приводить как к преждевременным формам болезни Альцгеймера, так и к связанным с возрастом изменениям в организме человека.
Обновлено 16 августа в 21:20
Футбол
Круговой подписал контракт с «Зенитом»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом».
Обновлено в 07:16
Политика
Премьер Италии заявил о намерении подать в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что собирается подать прошение о своей отставке.
Обновлено в 09:58
Транспорт
Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной
Обновлено в 09:51
Происшествия
Опубликованы фотографии салона и кабины севшего в поле A321
Телеканал «360» опубликовал фотографии салона и кабины пилотов севшего в подмосковном кукурузном поле самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии».
Обновлено в 06:17
Авто
Новый грузовик марки Hyundai начали продавать в России
Продажи нового среднетоннажного грузовика Hyundai Mighty официально начались на российском рынке.
Обновлено в 09:52