По информации источника, французу осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт с итальянским клубом. Отмечается, что ради перехода в «Фиорентину» Рибери отклонил выгодные предложения из России и Саудовской Аравии.

Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контракт

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