Футбол

Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контрактМатч ТВ 06:48

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По информации источника, французу осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт с итальянским клубом. Отмечается, что ради перехода в «Фиорентину» Рибери отклонил выгодные предложения из России и Саудовской Аравии.
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Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контракт

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Франк Рибери
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Франции. В основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
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