Футбол

Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контрактМатч ТВ 06:48

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По информации источника, французу осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт с итальянским клубом. Отмечается, что ради перехода в «Фиорентину» Рибери отклонил выгодные предложения из России и Саудовской Аравии.
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Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контракт

Матч ТВ06:48

Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контракт

Sportbox.RU06:48

Рибери, которым интересовался «Локомотив», близок к подписанию контракта с «Фиорентиной»

Спорт-Экспресс06:24
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