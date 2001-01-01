Футбол
Рибери осталось пройти медосмотр в «Фиорентине» и подписать контрактМатч ТВ 06:48
По информации источника, французу осталось только пройти медицинское обследование и подписать контракт с итальянским клубом. Отмечается, что ради перехода в «Фиорентину» Рибери отклонил выгодные предложения из России и Саудовской Аравии.
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Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».
Обновлено в 06:56
Происшествия
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Экономика
«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы
Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Асад позитивно оценил продвижение армии Сирии к Хан-Шейхуну
Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил продвижение правительственных сил к стратегическому городу Хан-Шейхуну, занятому боевиками.
Обновлено в 05:35
Транспорт
Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет
Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Политика
Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд
Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
Обновлено в 06:30
Футбол
Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый»
Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.
Обновлено вчера в 21:40
Здоровье
В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии
В России зарегистрировали препарат Спинраза для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).
Обновлено в 06:32
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Политика
Совет Европы одобрил заявления Путина и Макрона по Украине
Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануюля Макрона о переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген.
Обновлено в 06:26
Происшествия
СМИ опубликовали видео встречи жителей с военным после взрыва под Северодвинcком
Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет отношений. Об этом сообщает журнал People.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Украинские спецслужбы предотвратили теракт на концерте «Квартал 95»
Следствие проверяет версию о том, что теракты планировались на празднике в честь Дня украинского флага 23 августа и на концерте «Квартал-Фест» в Сумской области.
Обновлено в 06:47
Культура
Наследники Успенского передали «Союзмультфильму» права на Чебурашку
Наследники писателя Эдуарда Успенского передали «Союзмультфильму» права на использование образа героя детских мультфильмов Чебурашку, сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Обновлено в 06:33
Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам
Пираты обещали обеспечить во вторник осмотр доктором похищенных у Камеруна с судна "Мармалайта" моряков, в том числе троих россиян, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Неизвестный на машине сбил трех инвалидов в Тульской области
Человек на машине в понедельник сбил трех инвалидов-колясочников в Алексинском районе Тульской области и скрылся с места происшествия, его ищут, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 06:43
Культура
Кубанский казачий хор выступит на фестивале в Москве
Обновлено в 06:31