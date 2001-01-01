Футбол

Рибери определился с игровым номером в «Фиорентине»Чемпионат 16:16

Ранее сообщалось, что Рибери ради перехода «Фиорентину» отказался от предложений московских «Динамо» и «Спартака», а также клубов из Объединённых Арабских Эмиратов.
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Рибери будет выступать за «Фиорентину» под 7-м номером

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Sportbox.RU16:32

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Матч ТВ16:32

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Рибери определился с игровым номером в «Фиорентине»

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Рибери определился с игровым номером в «Фиорентине»

Евро-футбол.ру17:10

Рибери взял 7-й номер в «Фиорентине»

Sports.ru15:45
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