Футбол
Официально: Франк Рибери перешелBethub.org 08:04
Фиорентина объявила о подписании французского ветерана Франка Рибери. Итальянская Фиорентина в своем Twitter’e сегодня официально объявила о подписании на правах свободного агента французской легенды Франка Рибери.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Intel представила свой первый процессор для ИИ
По заявлению компании, первый микрочип для ИИ был разработан Intel после ряда инвестиций в израильские стартапы, в частности, в Habana Labs и NeuroBlade.
Обновлено в 04:11
Футбол
Семак дисквалифицирован на два матча
Напомним, что главный тренер Зенита запретил своему помощнику разговаривать с судьями после матча шестого тура российской премьер-лиги против Ахмата (0:0).
Обновлено в 11:36
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Одним из погибших при крушении вертолета в Греции оказался основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 06:11
Политика
Маас выступил за встречу в «нормандском формате»
Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 09:59
Технологии
ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»
Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".
Обновлено в 02:04
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Технологии
Систему электронного голосования в Москве взломать не удалось
Пока никому не удалось взломать подготовленную для электронного голосования систему, но французский криптограф Пьеррик Годри смог указать на слабое место и может получить вознаграждение, пишет во вторник «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
В Свердловской области на шахте «Ново-Кальинская» произошло обрушение
В городе Севреоуральске на шахте «Ново-Кальинская» произошло обрушение породы на одном из участков горной разработки.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство в Заполярье
В Мурманской области заступили на опытное боевое дежурство арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», об этом сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в поджоге мужчины
Полиция в Москве задержала двух человек, подозреваемых в поджоге мужчины на Касимовской улице.
Обновлено в 10:40
Политика
Путин заявил о необходимости восстановления отношений с ЕС
Путин отметил, что РФ заинтересована в полноценном восстановлении отношений с ЕС.
Обновлено в 11:40
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Скоро выпустят в продажу Skoda Kamiq в новом поколении
Компания Skoda готовится к выпуску нового компактного внедорожника Kamiq, при этом она акцентирует внимание на пространстве и технологиях высшего класса.
Обновлено в 11:14
Политика
Россия и Венесуэла продолжат военно-техническое сотрудничество
Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в ходе переговоров в Москве подтвердили готовность продолжать военно-техническое сотрудничество, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров.
Обновлено в 10:56
Космос
В Антарктиде обнаружили похожий на «Марсианского сфинкса» объект
Знаменитый в Сети исследователь под именем Kabamur тщательно изучал снимки Антарктиды, сделанные спутником, и обнаружил подобную копию ранее известного «Марсианского сфинкса».
Обновлено в 11:18
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном впервые прокомментировал акции протеста в Москве.
Обновлено 19 августа в 12:39
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Сирийская армия атаковала военный конвой Турции в Идлибе
ИА «Ореанда-Новости» Турецкое агентство DHA сообщило, что Военно-воздушные силы Сирии нанесли авиаудар по конвою, отправленному Турцией в провинцию Идлиб, расположенную на северо-западе Арабской Республики.
Обновлено 19 августа в 07:53
Происшествия
Пираты, похитившие российских моряков в Камеруне, вышли на связь
Пираты, похитившие трёх россиян с судна «Мармалайта» у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено вчера в 03:58
Экономика
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Политика
Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8
Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:31
Общество
Тольятти вошел в список городов, из которых хочется уехать навсегда
Тольятти занимает 17 строчку рейтинга, в которые вошло 25 городов.
Обновлено в 03:00
Авто
В России в следующем году резко подорожают автомобили
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено в 01:25