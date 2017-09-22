Фиорентина объявила о подписании французского ветерана Франка Рибери. Итальянская Фиорентина в своем Twitter’e сегодня официально объявила о подписании на правах свободного агента французской легенды Франка Рибери.

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Политика Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.

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Футбол Семак дисквалифицирован на два матча Напомним, что главный тренер Зенита запретил своему помощнику разговаривать с судьями после матча шестого тура российской премьер-лиги против Ахмата (0:0).

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Одним из погибших при крушении вертолета в Греции оказался основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

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Космос В Антарктиде обнаружили похожий на «Марсианского сфинкса» объект Знаменитый в Сети исследователь под именем Kabamur тщательно изучал снимки Антарктиды, сделанные спутником, и обнаружил подобную копию ранее известного «Марсианского сфинкса».

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